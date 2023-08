2-3.08: Rozkład jazdy

W czwartek o 21:00 przy Łazienkowskiej, piłkarze Legii rozegrają rewanżowe spotkanie II rundy kwalifikacyjnej do Ligi Konferencji. Do awansu nasz zespół potrzebuje wygranej, z kolei remis oznaczać będzie dogrywkę i ew. karne. Transmisja spotkania w TVP Sport.



W środę w Zielonej Górze rozpoczną się zawody międzynarodowe z cyklu UIPM Pentathlon Challenger w pięcioboju nowoczesnym, w których wystartuje dwóch legionistów - Łukasz Gutkowski i Daniel Ławrynowicz. Stawką rywalizacji będą przede wszystkim punkty rankingowe do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Legioniści w czwartek wystartują w eliminacjach, półfinały zaplanowano na sobotę, finał na niedzielę.



Rozkład jazdy:

02.08 g. 11:00 Zagłębie Lubin 08 - Legia U-16 [Lubin]

02.08 g. 11:00 Zagłębie Lubin 10 - Legia U-14 [Lubin]

03.08 g. 21:00 Legia Warszawa - Ordabasy Szymkent