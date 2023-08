Potencjalni rywale Legii w 4. rundzie el. Ligi Konferencji Europy

Komentarze (23)

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl jako że oststnimi laty losowania są dla polskich klubow laskawe spodziewam sie bodo lub mityjland. odpowiedz

Zizu - 2 godziny temu, *.virtuaoperator.pl Bodo i Omonia/Midtyjland jak najbardziej do powalczenia o awans, pozostałe dwie opcje cięzkie (Fenerbache) i mega ciężkie (Eintracht) odpowiedz

90minut.pl - 3 godziny temu, *.centertel.pl 24.08 / 31.08 odpowiedz

Barteq - 4 godziny temu, *.. Wiadomo w jakim terminie będą rozgrywane mecze 4 rundy? odpowiedz

Legion - 4 godziny temu, *.194.12 Jest 50% szans. Eintracht i Fenerbahce poza zasięgiem. Z pozostałych, czyli prawdopodobnie Omonia i Bodo, do przejścia. odpowiedz

elf - 4 godziny temu, *.. @Legion: Przecież oni nie przejdą Austrii Wiedeń więc zapomnij o 50% szans w 4 rundzie odpowiedz

Legion - 3 godziny temu, *.194.12 @elf: No jak będziemy grać Rosołkiem, Celhaką i Baku to na pewno nie. odpowiedz

(L)uki - 3 godziny temu, *.25.60 @Legion: Rosołek wykonuje tytaniczną pracę na boisku. Przy pierwszej bramce spektakularna asysta. Aż VAR nie mógł uwierzyć w taki no -look pass i sprawdzał. Przy bramce Josue również fenomenalna asysta. Podanie do nogi biegnącego kolegi w lekkim biegu to umiejętność przekraczająca większość piłkarzy ekstraklasy :)

odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Jak szczęście dopisze w losowaniu i piłkarze zagrają mecze na dobrym poziomie to będzie grupa w tym roku, czego sobie i wam kibice życzę. odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Jeśli przejdą Wiedeń to będzie niespodzianka z Eintracht. odpowiedz

Pumpernikiel - 4 godziny temu, *.orange.pl Nie ma co myśleć o IV rundzie, przynajmniej na razie.

Austria jest jak najbardziej w zasięgu Legii ale trzeba zagrać dwa dobre mecze i mówiąc krótko ,,gryźć trawę”

Zobaczymy co będzie. odpowiedz

Mądrala 0,7 - 5 godzin temu, *.246.2 Maribor byłoby fajnie tylko pytanie czy przejdą Turasów. odpowiedz

Jasio - 4 godziny temu, *.aster.pl @Mądrala 0,7: nie przejdą. odpowiedz

Daro - 5 godzin temu, *.orange.pl Austria odpada odpowiedz

Kamuflaż - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Eintracht sportowo poza zasięgiem, za to kibice, oprawy, doping, rewelacja. Fenerbahce raczej nie przejścia, chyba najlepiej by było trafić Bodo. Nie wymieniłem Duńczyków, i pewnie na nich trafimy, jeśli ogramy Austrię :) odpowiedz

andreas - 5 godzin temu, *.chello.pl poczekajmy do 17 sierpnia bo najpierw gramy z Austrią. Oby wywalczyć zaliczkę u siebie wtedy czeka nas teoretycznie łatwiejszy rewanż. odpowiedz

@ - 5 godzin temu, *.jmdi.pl Fener i Eintracht Frankfurt kibicowsko TOP !!

Ale piłkarsko to 90% nie do przejścia.. odpowiedz

prorok - 5 godzin temu, *.virtuaoperator.pl byle nie eintracht... odpowiedz

Mordziaty - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Z Austrią raczej odpadniemy... pechowa dla nas drużyna odpowiedz

Kamil - 5 godzin temu, *.mrsn.at @Mordziaty: To już nie ta sama Austria, w lidze są średniakami i myśle, że spokojnie do przejścia odpowiedz

elf - 3 godziny temu, *.. @Kamil: Za to Legia od tamtego czasu stała się potęgą. Odpadną z Austrią i tyle będzie zabawy w eliminacjach odpowiedz

Grigol - 35 minut temu, *.play-internet.pl @elf: Widzę ze ci sie pomyliły portale. Nie "odpadną " tylko jak już "odpadniemy" odpowiedz

E - 6 godzin temu, *.plus.pl Dawać te Bodo i meldujemy się w fazie grupowej Mordeczki;) odpowiedz

