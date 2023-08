2. runda eliminacyjna Ligi Konferencji Europy - rewanże

Przed nami rewanżowe mecze 2. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy. Legia Warszawa zremisowała na wyjeździe z Ordabasami Szymkent i do awansu konieczne jest zwycięstwo. Jeśli wyeliminuje zespół z Kazachstanu, w kolejnej rundzie zmierzy się ze zwycięzcą pary Austria Wiedeń - Borac Banja Luka. W pierwszym spotkaniu lepsza okazała się Austria, która wygrała po bramce w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry.



Warto wspomnieć, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, o awansie decyduje bilans bramek. W przypadku równego bilansu bramkowego, o awansie decydować będzie dogrywka, a następnie rzuty karne. Gole zdobyte na wyjeździe nie są liczone podwójnie.



2. runda eliminacyjna LKE



Wtorek 01.08.

godz. 19:30 Zimbru Kiszyniów - (0-5) Fenerbahce SK

godz. 19:30 Balzan FC - (0-2) Nieman Grodno



Czwartek 03.08.

godz. 16:00 Toboł Kustanaj - (3-1) FC Basel

godz. 17:00 Pjunik Erywań - (2-1) Kalmar FF

godz. 17:00 FC Santa Coloma - (0-2) FK Sutjeska

godz. 17:30 Spartak Trnava - (1-1) Auda Kekava

godz. 18:00 FK Aktobe - (4-1) Torpedo Kutaisi

godz. 18:00 FK Panevezys - (0-1) Hapoel Beer Szewa

godz. 18:00 Żalgiris Kowno - (1-3) Lech Poznań

godz. 18:00 Kuopion Palloseura - (1-2) Derry City

godz. 18:00 Sabah Baku - (2-0) RFS Ryga

godz. 18:00 Pogoń Szczecin - (5-2) Linfield FC (TVP Sport)

godz. 18:45 Zalaegerszegi TE - (0-1) NK Osijek

godz. 19:00 Sepsi Sfântu Gheorghe - (2-0) CSKA Sofia

godz. 19:00 Dila Gori - (1-2) Worskła Połtawa

godz. 19:00 Neftci Baku - (2-2) NK Żeljeznicar Sarajewo

godz. 19:00 Petrocub Hincesti - (0-3) Maccabi Tel Awiw

godz. 19:00 Rosenborg Trondheim - (2-2) Crusaders FC

godz. 19:00 Riga FC - (1-2) Kecskeméti TE

godz. 19:00 Omonia Nikozja - (3-2) Qabala FK

godz. 19:00 Lewski Sofia - (2-0) FK Skupi

godz. 19:00 AEK Larnaka - (3-2) Torpedo Żodzino

godz. 19:05 Bohemians - (0-3) FK Bodø/Glimt

godz. 19:30 FC Progres Niederkorn - (0-2) FC Midtjylland

godz. 19:30 Football 1991 Dudelange - (0-2) Gzira United FC

godz. 19:30 Beitar Jerozolima - (0-0) PAOK Saloniki

godz. 20:00 KF Tirana - (1-3) Besiktas Stambuł

godz. 20:00 Hammarby IF - (0-1) Twente Enschede

godz. 20:00 Drita Gnjilane - (0-0) Viktoria Pilzno

godz. 20:00 Adana Demirspor - (1-1) CFR Cluj

godz. 20:00 FK Vojvodina Nowy Sad - (1-2) APOEL Nikozja

godz. 20:00 Aarhus GF - (0-3) Club Brugge KV

godz. 20:00 MSK Żilina - (1-5) KAA Gent

godz. 20:15 HNK Rijeka - (1-0) KF Dukagjini

godz. 20:15 Aris Saloniki - (1-1) Ararat-Armenia Erywań

godz. 20:15 Hibernian FC - (1-2) Inter Club d`Escaldes

godz. 20:30 Steaua Bukareszt - (1-0) CSKA 1948 Sofia

godz. 20:30 NK Maribor - (1-1) FC Differdange 03

godz. 20:30 Borac Banja Luka - (0-1) Austria Wiedeń

godz. 20:45 FC Luzern - (2-1) Djurgardens IF

godz. 20:45 Dundalk FC - (1-3) KA Akureyri

godz. 20:45 Haverfordwest County - (1-2) B36 Torshavn

godz. 21:00 Legia Warszawa - (2-2) Ordabasy Szymkent (TVP Sport)

godz. 21:00 Debreceni VSC - (1-0) Alaszkert Erywań

godz. 21:15 Vitoria Guimares - (4-2) NK Celje



