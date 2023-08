Wyniki 2. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy

2. runda eliminacyjna LKE Zimbru Kiszyniów 0-4, 0-5 Fenerbahce SK Balzan FC 0-0, 0-2 Nieman Grodno AEK Larnaka 1-1, 3-2 Torpedo Żodzino Football 1991 Dudelange 2-1, 0-2 Gzira United FC Toboł Kustanaj 1-2, 3-1 FC Basel Pjunik Erywań 2-1, 2-1 Kalmar FF FC Santa Coloma 3-0, 0-2 FK Sutjeska Spartak Trnava 4-1, 1-1 Auda Kekava FK Aktobe 1-2, 4-1 Torpedo Kutaisi FK Panevezys 1-1, 0-1 Hapoel Beer Szewa Żalgiris Kowno 1-2, 1-3 Lech Poznań Kuopion Palloseura 3-3, 1-2 Derry City Sabah Baku 2-1, 2-0 RFS Ryga Pogoń Szczecin 3-2, 5-2 Linfield FC Zalaegerszegi TE 1-2, 0-1 NK Osijek Sepsi Sfântu Gheorghe 4-0, 2-0 CSKA Sofia Dila Gori 3-1, 1-2 Worskła Połtawa Neftci Baku 2-0, 2-2 NK Żeljeznicar Sarajewo Petrocub Hincesti 0-2, 0-3 Maccabi Tel Awiw Rosenborg Trondheim 3-2, 2-2 Crusaders FC Riga FC 3-1, 1-2 Kecskeméti TE Omonia Nikozja 4-1, 3-2 Qabala FK Lewski Sofia 1-0, 2-0 FK Skupi Bohemians 2-4, 0-3 FK Bodø/Glimt FC Progres Niederkorn 2-1, 0-2 FC Midtjylland Beitar Jerozolima 1-4, 0-0 PAOK Saloniki KF Tirana 0-2, 1-3 Besiktas Stambuł godz. 20:00 Hammarby IF - (0-1) Twente Enschede Drita Gnjilane 1-2, 0-0 Viktoria Pilzno Adana Demirspor 2-1, 1-1 CFR Cluj FK Vojvodina Nowy Sad 1-2, 1-2 APOEL Nikozja Aarhus GF 1-0, 0-3 Club Brugge KV MSK Żilina 2-5, 1-5 KAA Gent HNK Rijeka 6-1, 1-0 KF Dukagjini Aris Saloniki 1-0, 1-1 Ararat-Armenia Erywań Hibernian FC 6-1, 1-2 Inter Club d`Escaldes Steaua Bukareszt 3-2, 1-0 CSKA 1948 Sofia NK Maribor 4-3, 1-1 FC Differdange 03 Borac Banja Luka 1-2, 0-1 Austria Wiedeń FC Luzern 1-1, 2-1 Djurgardens IF Dundalk FC 2-2, 1-3 KA Akureyri Haverfordwest County 1-1, 1-2 B36 Torshavn Legia Warszawa 3-2, 2-2 Ordabasy Szymkent Debreceni VSC 2-1, 1-0, k. 3-1 Alaszkert Erywań Vitoria Guimares 0-1, 4-3, k. 2-4 NK Celje Terminarz i wyniki

znajca - 16 godzin temu, *.com.pl Czyli jednak Dudelange jest do ogrania. Dobrze wiedzieć. odpowiedz

