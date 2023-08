Austria Wiedeń rywalem Legii w 3. rundzie el. LKE

awansuje do fazy grupowej

Będzie to już trzecia konfrontacja obydwu zespołów w europejskich pucharach - w obu górą byli rywale Wojskowych. W 2004 roku Austria wygrała z Legią 1-0 i 3-1, z kolei w 2006 roku w Warszawie padł remis 1-1, natomiast w rewanżu Austriacy zwyciężyli 1-0.

Austria Wiedeń okazała się lepsza w dwumeczu z Boracem Banja Luka z Bośni i Hercegowiny. W pierwszym spotkaniu Austriacy wygrali 1-0. W rewanżu padł wynik 2-1 dla wiedeńczyków. Oznacza to, że to zespół z Wiednia będzie rywalem Legii Warszawa w 3. rundzie eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy. Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 sierpnia w Warszawie, natomiast rewanż tydzień później na stadionie Franz Horr Stadium w Wiedniu, znanym również jako Generali Arena.

Mar - 50 minut temu, *.t-mobile.pl Trochę drogo jak na puchar biedronki/decathlonu w porównaniu do lat poprzednich w Lidze Europy.. odpowiedz

FanFan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Do 3 razy sztuka. Najazd na Wiedeń. Moc będzie z nami! odpowiedz

Ginka - 1 godzinę temu, *.chello.pl @FanFan: szczególnie w naszej defensywie... odpowiedz

Aaaassa - 2 godziny temu, *.kabsi.at W 2006 że względów bezpieczeństwa mecz był na Happel (50.000) a nie na Horr (15.000). Co dało też więcej biletów dla gości. odpowiedz

Samuel - 2 godziny temu, *.aster.pl Można się spodziewać ze mecz z Niepołomicami będzie przełożony przed rewanżem z mocarna Austrijom odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Samuel: nie będzie. Przepisy ekstraklasy pozwalają na przełożenie 1 meczu w rundach 2-3 i kolejnego w przypadku awansu do 4 rundy. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl Tylko na austriackiej ziemi najlepiej wychodzi "hit z Wiednia" :-) odpowiedz

taco - 2 godziny temu, *.vectranet.pl ostatnia runda, wujowe losowanie odpowiedz

Raf - 2 godziny temu, *.centertel.pl Teraz ich przejdziemy, musimy???? (L) odpowiedz

Powrót do przyszłości - 3 godziny temu, *.aster.pl Jeszcze nie awansowaliśmy do kolejnej rundy :) odpowiedz

