Nowe koszulki, nowy asystent, kilku nieobecnych

Na boisku zabrakło Blaza Kramera (przeziębienie) i Radovana Pankova (pracował w budynku). Indywidualnie pod okiem Bartosza Kota ćwiczyli Bartosz Slisz i Maciej Rosołek . Do treningów z drużyną wrócili ci, którzy nieobecni byli podczas przygotowań do meczu w Kazachstanie - Robert Pich , Bartosz Kapustka , Filip Rejczyk Jakub Jędrasik i Cezary Miszta . Na zajęcia legioniści wybiegli w nowych koszulkach treningowych, które możecie zobaczyć na poniższych zdjęciach. Zespół przez ponad 1,5 godziny pracował nad aspektami taktycznymi. We wtorek drużyna także będzie ćwiczyła przed południem. Mecz Legia Warszawa - Ordabasy Szymkent odbędzie się w czwartek, 3 sierpnia o godz. 21:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Na ten moment sprzedano ok. 15 tysięcy biletów. Serdecznie zachęcamy do wspierania "Wojskowych" z trybun! Fotoreportaż z treningu - 26 zdjęć Woytka fot. Woytek / Legionisci.com

Legia Warszawa rozpoczęła bezpośrednie przygotowania do rewanżowego meczu 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. W poniedziałek przed południem na boisku w LTC stawiło się 22 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Do sztabu szkoleniowego dołączył nowy trener, Alex Trukan . 29-latek ostatnio pracował w akademii Hull City. Teraz ma wspierać dział analiz pierwszej drużyny i być jednym z asystentów podczas sesji treningowych. Fotoreportaż z treningu - 26 zdjęć Woytka

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

MAKEN - 4 minuty temu, *.abissnet.al A Tobiasz ćwiczył puszczanie piłek strzelany za kołnierz? To co zrobił w Gdańsku na końcu sezonu i w ostatnim meczu raczej trąci kabaretem. odpowiedz

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl przecież Pich miał być przesunięty do rezerw bo tam jest jego miejsce odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tymczasem Brighton odrzuciło ofertę za Furlonga odpowiedz

arek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Chciałbym żeby wreszcie koszulka była stała, była jak logo klubu, jak w Juwentusie, Realu, Atletico Madryt, każdej szanującej się drużynie a nawet Jagielloni czy Polonii z za miedzy !!! Te przebieranki co sezon to jakaś B klasa, bo marketingowe durnie czegoś nie rozumieją. Wiem, co rok chcą sprzedawać nowe... ale nie tak to się robi. Poważne kluby sprzedają nowe bo na plecach pojawiają się nowe nazwiska piłkarzy, bo zmieniają się pewne elementy, dodatki, ale ogólny wzorzec powinien być taki sam!!! jak reprezentacji Argentyny, Peru, Arsenalu, Milanu, Interu itd. itd. Koszulka to znak identyfikacyjny taki sam jak herb i zyskuje na wartości jeśli nie zmienia się co rok. Powinnośmy pozostać przy białych i khaki koszulkach z czarnym pasem i koniec z tym pajacowaniem jak w wiejskich drużynkach!!! My już mieliśmy wszystkie odcienie zielonego, czerwone, białe, szare, pasem, w ciapki, gładkie....co to ku... jest!!! odpowiedz

Ryj - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @arek: zgadzam się, wiejski tuning, nie ubliżając wsi, którą kocham. odpowiedz

bum - 4 minuty temu, *.133.185 @arek:

Ładny ty jesteś przestrzał hahaha. To tylko treningowe koszulki. System wymiany trykotów meczowych jest nam powszechnie znany....

SIEJESZ FERMENT!

Apropos to się zastanawiam czy ci się nie nudzić latać w tej samej koszulce 5lat już. Rozumiem że tak robisz..... Jak się zniszczy lecisz i kupujesz taka sama od zawsze......

Brak słów!

I jeszcze na temat tych wielkich marek które tam wymieniłeś.... To Juventus nie dalej niż 3 lata temu zmienił swój herb na przypał!

Koszulki muszą się zmieniać proste !

Zgoda że było parę przyjebanych takich jak, w kolorach Wisły Kraków czy te czarne polonijne. Wiadomo że hajs musi im kapać... a ty skończ się przypierdalac o treningowe koszulki dzieciaku hahaha odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 2 godziny temu, *.4.114 Koszulki wyglądają trochę jakby kamizelki założyli na jasnozielone t-shirty. Moim skromnym zdaniem przekombinowane... odpowiedz

Yo - 3 godziny temu, *.ukpaperrolls.com Te koszulki do złudzenia przypominają mi te Wolfsburga..... Kolor jakiś taki żarówkowy.

Trend na tęczowe odcienie hehe odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.