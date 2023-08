Konferencja przedmeczowa

Siedniow: Wszystko jest w naszych rękach

Środa, 2 sierpnia 2023 r. 19:46 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Pierwszy mecz był dosyć trudny dla nas. Jutro będzie ważne to, że Legia gra mecz u siebie i będzie miała za sobą swoich fanów. Możemy powiedzieć, że pierwszy mecz był informacją dla nas o tym jakim zespołem jest Legia. Mieliśmy niedokładne informacje przed meczem, ale teraz mamy je dużo poprawniejsze i będzie łatwiej - mówi przed rewanżowym meczem z Legią trener Ordabasów Szymkent, Aleksandr Siedniow.









- Odnosimy się do Legii z ogromnym respektem. Pokazaliśmy jednak swoją siłę, wole walki. Pokazaliśmy naszą mentalność i jutro na pewno będzie podobnie. Wszystko zależy od nas, wierzymy w swoje siły. Nie chcę oceniać naszych szans, ale na pewno pokażemy, że wszystko jest w naszych rękach



- Nasza podróż trwała 11 godzin, przylecieliśmy wczoraj. Jutro będzie ważny dzień, zobaczymy jak zareagujemy na aklimatyzację, ale myślę, że wszystko będzie poprawnie. To zresztą nie będzie miało większego znaczenia. Najważniejsze będzie nasze nastawienie do spotkania.