Karnety na mecze Legia Rugby

Poniedziałek, 31 lipca 2023 r. 18:39 Woytek, źródło: Legionisci.com

Już za miesiąc startuje nowy sezon I ligi rugby. Legijna sekcja rozpoczęła sprzedaż karnetów na mecze domowe. Do karnetu na cały sezon, którego koszt to tylko 150 PLN, każdy otrzyma koszulkę, a do karnetu na mecze jesienne (100 PLN) kubek.



"Pamiętajcie że, każdy zakupiony karnet to wsparcie sekcji. Zamówienia zbieramy w wiadomościach prywatnych na Facebooku" - informuje Legia Rugby.



Centrum informacji o rugby Legii -> legionisci.com/rugby