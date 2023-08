Kibice i klub złożyli wieńce pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego

W przededniu obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które w bieżącym roku odbywają się pod hasłem „Miłość istnieje zawsze”, przy Pomniku Powstania Warszawskiego na placu Krasińskich odbył się uroczysty Apel Pamięci. Rozpoczęła go msza polowa, po której głos zabrali: prezydent Polski Andrzej Duda, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Jerzy Mindziukiewicz oraz prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Następnie salwą honorową oddano hołd wszystkim osobom, które straciły życie w walkach o wolność Ojczyzny. Finalną część uroczystości stanowiło złożenie wieńców przy pomniku przez delegacje polityczne oraz społeczne. Nie zabrakło przedstawicieli związanych z Legią Warszawa. W imieniu klubu piłkarskiego kwiaty złożyli kapitan Josué Pesqueira oraz Maciej Rosołek , a towarzyszyli im rzecznik prasowy Bartosz Zasławski i Mariusz Chłopik . Kibice „Wojskowych” również byli obecni wśród delegatów i złożyli wieniec w kształcie herbu naszego klubu. Na koniec wszyscy wpisali się do specjalnej księgi pamiątkowej.

PW - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dziękuję za pamięć! Ładnie to wyszło...

