Może niech ten owy Nikodem zagra w 1 szym składzie Legii.Skoro taki Rosołek może to i ten też by sobie poradził.Legia ostatnio puściła do Zagłębia napastnika o nazwisku Łakomy.Chłopak kilka goli nastukał a następnie został sprzedany do Y.B.B.

Zagłębiu na tym piłkarzu nie zależało bo i tak nie chciało się wzmacniać bo nie zamierzają występować w Pucharach.Ale taka Legia mogła by zatrzymać i Łakomego i może tego Niskiego.Bo później sie okaże że chłopaka ściągną do siebie zdechlaki.Tak jak ściągnęli Lewandowskiego

