Futsal

Przedsezonowe sparingi futsalistów

Wtorek, 1 sierpnia 2023 r. 07:46 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsaliści Legii Warszawa w ramach przygotowań do sezonu 2023/24 rozegrają w sierpniu dwie gry kontrolne oraz wezmą udział w dwóch turniejach. Pierwszy przedsezonowy sparing legioniści rozegrają 5 sierpnia w Pułtusku z miejscową Wenecją. Tydzień później Legia podejmować będzie przy Gładkiej drużynę Futsalu Świecie. Tydzień później nasz zespół rozegra dwudniowy turniej, a na koniec miesiąca wyjedzie na turniej do Szczecina.



Tydzień później rozpoczniemy rozgrywki ligowe, domowym spotkaniem z Red Dragons Pniewy.



Terminy przedsezonowych sparingów futsalistów:

05.08 (SO) Wenecja Pułtusk - Legia Warszawa

12.08 (SO) Legia Warszawa - Futsal Świecie

19-20.08 turniej w Warszawie

26-27.08 turniej w Szczecinie