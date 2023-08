Wszystkie drogi prowadzą na Łazienkowską!

W tym tygodniu na stadionie Legii przy Łazienkowskiej 3 odbędą się dwa mecze naszej drużyny. Już w czwartek, 3 sierpnia o godz 21:00 legioniści będą walczyli o awans do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Po remisie w Kazachstanie zespół musi starcie z Odrobasami po prostu wygrać. Na ten moment kibice kupili nieco ponad 16 tysięcy biletów - na mecz nie obowiązują karnety. Druga okazja do wspierania "Wojskowych" już w niedzielę, 6 sierpnia. O godz. 20:00 Legia podejmie beniaminka, Ruch Chorzów. Spotkanie cieszy się niezłym zainteresowaniem, bo już teraz w systemie zajętych jest 18,5 tysiąca miejsc. Zapraszamy na Legię! Wejściówki tradycyjnie możecie kupować na bilety.legia.com bilety.legia.com

