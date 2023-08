Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Ordabasy Szymkent przeprowadzi stacja TVP Sport. Początek spotkania o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - ORDABASY FORTUNA:

As - 1 minutę temu, *.autocom.pl Dlaczego nie ma VAR dziś na Ł 3? odpowiedz

KLanik - 32 minuty temu, *.chello.pl WSZOŁEK GOL! odpowiedz

Arek - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl Ślisz gramy w 10 odpowiedz

SEBO(L) - 56 minut temu, *.chello.pl Obecność na ławce "Cielaka" to takie wkręcenie leniwego szwagra do roboty. Robić nie umie i nie chce mu się,ale żeby nie dostawał kasy za darmo,to niech przyjdzie i pokręci się chociaż (na rozgrzewce),bramę otworzy,narzędzia umyje... Niech nie siedzi w domu i siostrze nie marudzi,że ciężko, nudno,i nikomu na tym świecie niepotrzebny... ;)



Piłkarsko i motorycznie wolałbym,żeby Jacek Zieliński usiadł tam zamiast niego. odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl Jak pajac czegoś nie odwali w bramce to będzie cud odpowiedz

malina - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Tobiasz i tak będzie grać bo idzie na sprzedaż ,a nie ma nic innego jak reklama w europie odpowiedz

WdW - 44 minuty temu, *.47.41 @malina: tu nawet nie chodzi o reklame ale o liczby bo im więcej piłkarz ma wystepów w pucharach tym bardziej jego cena z automatu rośnie,tak samo było z kulenowiczem za Vukowicia,musiał grac w pucharach bo go Legia chciała sprzedać odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Jędrzejczyk ... Augustyniak ... Ribeiro

Wszołek ... Slisz ... Elitim ... Baku

...................... Muci ............................

Kramer ... Pekhart

LEGIA Mistrz !!! odpowiedz

Jack(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tylko awans bo jak nie to kompromitacja jak w ostatnich latach.Niestety to by znaczyło że nie ma postępu tylko nastawienie się na kasę z transferów z klubu. odpowiedz

