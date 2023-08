Komentarze (43)

Antek - 2 godziny temu, *.rr.com Rakow ma bramkarza odpowiedz

PL - 2 godziny temu, *.autocom.pl Jesteśmy bandą naiwnych ludzi których przywiązanie do barw jest bezwzględnie wykorzystywane przez cwanych ludzików z korporacji CWKS. Cieszymy się że jesteśmy jeszcze w pucharach gdzie powinno być kilka bramek do przodu a jest ledwo ledwo…Nie mieliśmy jaj na bojkot bo może niektórzy nie mieli w tym interesu to sami sobie podziękujmy! odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Bierzmy szybko na bramkę Gigiego Buffona póki skończył karierę bo ktoś nas uprzedzi. Tobiasz nigdy Arturem Borucem czy Fabiańskim Szczęsnym nie będzie. Za ostro gwiazdoży i za wysoko głowę nosi. Pokory od cholery za mało u dzieciaka. odpowiedz

Beck - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie chcę być złym prorokiem ale następnej rundy z taką grą nie przejdą.Ewidentnie Tobiasz powinien odpocząć.(ale nie odpocznie).Jędrzejczyk na tej pozycji to nieporozumienie.Ślisz bez wątpienia przereklamowany.Riberio do Niepołomic (przy całym szacunku dla tej drużyny),itd,itd.może oprócz Wszołka.Mucziego ,Pekharta i Kuna.Trener też ostatnio nie popisał się,ale być może jest pod presją kierownictwa.Kilka razy pisałem negatywnie o J.Zielińskim,jak dyr.sportowym i teraz to podtrzymuję. odpowiedz

Odp - 55 minut temu, *.lunet.eu @Beck: najpierw poczytaj jacy zawodnicy grają w Legii, a później bierz się za komentowanie odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl No i fuks fuksem pogania. Nie awansujemy z taką grą i takimi piłkarzami jak: Tobiasz Muci Sokołowski Celhaka Rosołek Charatin i kilku innych do żadnych pucharów. Elitim to w 2 połowie widziałem go tylko jak schodził z boiska. Josue co raz gorzej. Mecz fuksem wygrany i już. Po takim meczu to i w niedzielę Ruch może z nami wygrać. Panie premierze i jak tu nie pić? Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Radek - 2 godziny temu, *.179.176 Ręcznik w naszej bramce i do tego pajac nic się nie uczy na błędach gra gwiazdor za polem karnym jak idiota odpowiedz

Cudny Zenon - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Najpiękniejszy zakup to bramkarz z prawdziwego zdarzenia odpowiedz

eduardo - 3 godziny temu, *.toneticgroup.pl przeplacone wkłady odpowiedz

Sarcastico - 3 godziny temu, *.inetia.pl Co wy pier...licie o Tobiaszu?! :D 3 obrońców nie upilnowało, bramkarz nie miał szans. odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.255.115 @Sarcastico: Mógł więcej zrobić przy obu golach nie wspominając o golu na wyjeździe odpowiedz

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Sarcastico: Przy drugiej straconej bramce nikt od nasz nie pilnował słupka odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl No po co faulować.....rany boskie. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Nosz kur.... mać!!! Tak czułem, cholera, Będzie mega nerwowo i ciężko.

Nie wiem dlaczego tyle prezentów rozdajemy...

Bez głowy. odpowiedz

77/82 - 3 godziny temu, *.chello.pl Jaki to jest ręcznik... Może i miewaliśmy jeszcze gorszych bramkarzy ale takiego połączenia pajaca z ręcznikiem to chyba nigdy. odpowiedz

Runjaic obudź się! - 3 godziny temu, *.aster.pl Dwie bramki Tobiasza... wypier...lać z tym pajacem!!!!! odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Mimo 3-go gola nie podoba mi sie gra w Legii w drugiej połowie, za dużo sami prowokujemy sobie problemów, odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl 68 minuta pierwszy celny strzał w drugiej połowie. Masakra. odpowiedz

Salazar - 3 godziny temu, *.play-internet.pl No i zaczęło się gwiazdorzenie... odpowiedz

litza - 3 godziny temu, *.vectranet.pl pajac w bramce odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Nic nie grają w drugiej połowie. Kopią się we własnym polu karnym zamiast po prostu wybić piłkę. Co za żenada. odpowiedz

KLanik - 3 godziny temu, *.chello.pl No i robią się problemy na własne życzenie... odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl No i wykrakałem, nasi zaczęli popełniać te same błędy co gospodarze w pierwszym meczu.... Zaczyna być nieciekawie. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Jest bardzo dobrze. Byle się pilnować i nie popełnić błędu rywali z poprzedniego meczu, odpowiedz

MarioL - 4 godziny temu, *.wanadoo.fr Narazie jest dobrze.Doping super. odpowiedz

As - 4 godziny temu, *.autocom.pl Dlaczego nie ma VAR dziś na Ł 3? odpowiedz

WdW - 3 godziny temu, *.47.41 @As: fifa ma w dupie te eliminacje dopiero w fazie grupowej chyba war jest a najlepsze jest to że nawet jak Legia by chciała war wprowadzić swój to na tym etapie jest to zakazane,debilna fifa to i debilne przepisy odpowiedz

JACUNHO - 3 godziny temu, *.net.pl @WdW:

Jeśli już to UEFA tu rządzi nie FIFA odpowiedz

As - 3 godziny temu, *.autocom.pl @WdW: dzięki :) odpowiedz

WdW - 3 godziny temu, *.47.41 @JACUNHO: zawsze mi sie to myli,dzięki za sprostowanie odpowiedz

KLanik - 4 godziny temu, *.chello.pl WSZOŁEK GOL! odpowiedz

Arek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Ślisz gramy w 10 odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Arek: Gual i gramy w 9 odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.chello.pl Obecność na ławce "Cielaka" to takie wkręcenie leniwego szwagra do roboty. Robić nie umie i nie chce mu się,ale żeby nie dostawał kasy za darmo,to niech przyjdzie i pokręci się chociaż (na rozgrzewce),bramę otworzy,narzędzia umyje... Niech nie siedzi w domu i siostrze nie marudzi,że ciężko, nudno,i nikomu na tym świecie niepotrzebny... ;)



Piłkarsko i motorycznie wolałbym,żeby Jacek Zieliński usiadł tam zamiast niego. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl @SEBO(L) :



Lepiej bym tego nie ujął, świetnie to opisałeś :-) odpowiedz

e(L)o - 5 godzin temu, *.ksiezyc.pl Jak pajac czegoś nie odwali w bramce to będzie cud odpowiedz

JACUNHO - 3 godziny temu, *.net.pl @e(L)o:

Sam jesteś pajac. W 15 min miałeś potwierdzenie odpowiedz

Korda - 3 godziny temu, *.centertel.pl @JACUNHO: akurat to Ordabasek strzelił prosto w pajaca. Popatrz jeszcze raz co pajac robi po stracie bramki. Niczym nadzwyczajnym ten pajac się nie wyróżnia w bramce odpowiedz

fan1956 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @JACUNHO: Pajac to mało powiedziane, kompletny dzban, ten łeb nosi tylko po to żeby mu deszcz nie padał do środka, jak nie potrzeba to wyłazi do środka boiska, natomiast jak potrzeba wyjść przy dośrodkowaniach to przymurowany do linii bramkowej, czy widzieliście żeby kiedykolwiek przy dośrodkowaniach wypiąstkował piłkę, po prostu nie umie tego robić, na linii jeszcze względnie, niech spier..ala jak najszybciej z LEGII (to jest jajko niespodzianka). Sam w wywiadzie powiedział że za granicę nie chce iść do znaczącego klubu, bo tam nosił by piłki i ustawiał bramki treningowe. odpowiedz

malina - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Tobiasz i tak będzie grać bo idzie na sprzedaż ,a nie ma nic innego jak reklama w europie odpowiedz

WdW - 4 godziny temu, *.47.41 @malina: tu nawet nie chodzi o reklame ale o liczby bo im więcej piłkarz ma wystepów w pucharach tym bardziej jego cena z automatu rośnie,tak samo było z kulenowiczem za Vukowicia,musiał grac w pucharach bo go Legia chciała sprzedać odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Jędrzejczyk ... Augustyniak ... Ribeiro

Wszołek ... Slisz ... Elitim ... Baku

...................... Muci ............................

Kramer ... Pekhart

LEGIA Mistrz !!! odpowiedz

Jack(L) - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Tylko awans bo jak nie to kompromitacja jak w ostatnich latach.Niestety to by znaczyło że nie ma postępu tylko nastawienie się na kasę z transferów z klubu. odpowiedz

