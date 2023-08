Konferencja pomeczowa

Runjaić: W takich spotkaniach chodzi o awans

Czwartek, 3 sierpnia 2023 r. 23:58 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): W takich meczach chodzi o przejście do następnej rundy. To nam się udało. W pierwszej połowie dominowaliśmy, oni mieli tylko jedną szansę przez nasz błąd. Zdobyliśmy dwie ładne bramki. Nie wyglądało to jednak jak łatwe spotkanie i nie było takim. Nie mieli nic do stracenia, a to zawsze są okoliczności, w których takie drużyny są groźne. W drugiej połowie nie byliśmy już tak dobrzy. Straciliśmy dwie bramki po stałych fragmentach. Mieliśmy świadomość, że w tym aspekcie są niebezpieczni. Wiele z takich akcji zatrzymaliśmy, ale kilka razy nam się nie udało. Jestem szczęśliwy z przejścia do następnej rundy i gratuluję drużynie. Dziękuję naszej publiczności za wsparcie i czekam już na kolejny mecz.









Spodziewaliśmy się po przeciwnikach takiej agresywnej gry. Są bardzo doświadczoną drużyną, w środku sezonu. W drugiej połowie byli drużyną, która nie miała nic do stracenia. Straciliśmy znów łatwe bramki i daliśmy im szansę i nadzieję na dobry wynik. Nie utrzymaliśmy rytmu z pierwszej połowy i nie wiemy na razie, czemu tak się stało. Brakowało nam pewności i odpowiedzialności. Mecze takiej rangi nie są łatwe. Jesteśmy w następnej rundzie i o to chodziło. Teraz musimy wygrać z Austrią Wiedeń u siebie, uzyskać dobry wynik na wyjeździe i awansować.



Musimy utrzymywać poziom z pierwszej połowy meczu. Naszym celem jest posiadanie piłki. W pierwszej połowie graliśmy na dużej intensywności, ale nie udało nam się zdobyć większej liczby bramek. Nie jest łatwo utrzymać taką samą intensywność w obu częściach spotkania. Cały czas pracujemy nad naszym stylem, poprawiamy go. Na pewno naszym celem nie jest tracenie bramek, chcemy tracić ich jak najmniej. Przeanalizujemy to spotkanie i jestem pewny, że dzięki temu rozwiniemy się.



Mecz z Austrią Wiedeń będzie trudny, ale na razie się na tym nie skupialiśmy. Koncentrowaliśmy się na dzisiejszym spotkaniu i ligowym z Ruchem. Będziemy o nim myśleć po meczu z Ruchem Chorzów.



Jestem zadowolony z występu Pawła Wszołka. Jest w dobrej formie, na którą długo pracował. Często opuszcza treningi jako ostatni, wkłada wiele pracy w swój rozwój. Jest ważną osobą w szatni, wprowadza dobrą atmosferę i energię. W ubiegłym sezonie wziął na siebie dużą odpowiedzialność i mam nadzieję, że w tym będzie prezentować się jeszcze lepiej.



Ernest Muci jest młodym i interesującym zawodnikiem. Jeśli sprzedamy go za 25 milionów euro, to będziemy mogli sprowadzić kilku piłkarzy (śmiech). Nie będę oczywiście komentował plotek transferowych. Takie pytania proszę kierować do dyrektora sportowego. Transfery są częścią tego biznesu. Pamiętajmy jednak, że jesteśmy Legią Warszawa i naszym celem jest wzmacnianie się, a nie osłabianie. Na razie jestem zadowolony z jakości naszego składu i mam nadzieję, że ją utrzymamy.