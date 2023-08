Siedniow: Było blisko, ale się nie udało

Aleksandr Siedniow (trener Ordabasów): Byliśmy świadkami bardzo dobrego, ciekawego meczu, z kilkoma bramkami. Przeciwnicy byli godni siebie, pokazali dobrą piłkę. Było widać, że obie drużyny grają inaczej, mają odmienną filozofię. Byliśmy świadkami dobrej atmosfery na trybunach, podobnej do tej w Kazachstanie. Gratuluję Legii zwycięstwa i życzę im sukcesów w Europie. Są bardzo doświadczoną drużyną. Nie przygotowywaliśmy się jedynie na bronienie, utrzymanie dobrego wyniku z pierwszego meczu. Mieliśmy plan, by również atakować. Jeśli się nie mylę, to pierwszy rzut wolny dał nam już korzyść. Nie graliśmy tak, jak chcieliśmy, bo Legia grała szybko, nie nadążaliśmy za szybkimi atakami gospodarzy. Szczególnie jestem niezadowolony z pierwszej połowy. W drugiej części było lepiej, wyprowadzaliśmy kontry i zdobyliśmy bramki. Było blisko, ale się nie udało.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

FanFan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl ...atmosfery podobnej do tej w kazachstanie:))). Chyba z małą różnicą na trybunach:) A i my po meczu nie "pukamy" kóz, ale to szczegół. Do 3 razy sztuka, zdobędziemy Wiedeń. odpowiedz

atric - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ale sobie Jedrzejczyk kolezke znalazl wysciskal sie z tym grubym bialoruskim trenerem jak a najlepszym przyjacialem nie widzianym od lat bylo usmiechy gadka szmatka i przytulanie po meczu pokazaly to kamery tv moze sie znalu z ruskiej logi AJ gral tam. odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @atric: zanim zaczniesz sączyć jad popracuj trochę nad polszczyzną… odpowiedz

Zibi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @atric: i co w tym dziwnego? Pracowałem kiedyś w firmie której właścicielem był Białorusin. Mieliśmy dobre relacje i takie pozostały, Łukaszenkę uważał za chvja. odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Wycior: Ty Wycior to nie dyktando a drobe błędy każdemu sie przytrafiś i klikniecie nie w tę litere też :) odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Wycior: Jeszcze jedno powinno byc napisane Zanim a nie zanim profesorku. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.