Najważniejszy jest awans

Sędziowie

Główny: Kevin Clancy

Asystent: David Roome

Asystent: Calum Spence

Techniczny: Alan Muir



Sarcastico - 21 minut temu, *.inetia.pl Nie spodziewajmy się cudów w tym sezonie. Doczłapanie się do IV rundy to będzie sukces. Pucharów nie będzie, a w lidze (nawet jeśli dwie drużyny rywali będą grać równolegle w LKE) to na mistrzostwo raczej nie wystarczy. Przez chwilę uwierzyłem, że Runjaić jest w końcu TYM, na właściwym miejscu, Legia fizycznie niezła, Pekhart przeżywa drugą młodość ale tymi absurdalnymi zmianami koło 65-70min (tak jak to robił w zeszłym sezonie) i tym jak zachowują się piłkarze na boisku, kiedy ,,siądzie pompa'' udowadnia, że nie wiele różni się od poprzednich wynalazków. Dziś na boisku widziałem podobny paździerz, jaki prezentował wczoraj Raków. No nic. Śnijmy dalej o poważnej piłce przy Łazienkowskiej. odpowiedz

Maras - 54 minuty temu, *.chello.pl Nie ma co się oszukiwać.Kopia meczu Mołdawia- Polska. Wynik tylko dlatego korzystny,że Kontrabasy już nie miały siły się poruszać. Nie wiem,czy zauważyliście, że Kontrabasy czy przegrywając jedną, czy dwoma bramkami, kiedy mieli stałe fragmenty gry to nawet nie biegli po piłkę, tylko dreptali. I takich trupów nie daliśmy rady dorżnąć.Dawno nie było mi tak smutno po zwycięstwie i awansie. Przy takiej grze,jak w drugiej połowie,kolejna runda będzie rundą ostatnią. Tobiasza do wytwórni wód sodowych- przynajmniej tam będzie z niego pożytek odpowiedz

Simon - 1 godzinę temu, *.orange.pl Awans cieszy, ale na wyższym poziomie taka gra nie przejdzie. A już ilość prezentów w tym dwumeczu to godna imprezy charytatywnej. odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tobiasz na ławkę albo sprzedać, bo on jest dramatyczny, a na ławce siedzi dobry bramkarz. odpowiedz

olx - 1 godzinę temu, *.mm.pl gratulacje, ale weźcie tego pier.. nonsensy Kuna z wywiadów bo jest dramatyczny odpowiedz

Trochę z innej beczki... - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wiecie co każdy tu wywala żale że gra kiepska że grajki to wywalenia a ja wam coś powiem jako wieloletni kibic ! Zobaczie kupujemy prawie zawodników z wolna kartą nie ma praktycznie żadnego gracza z akademii co by się wyróżniał tak jak w Lechu zobaczcie ile zarobili na transferach swoich wychowanków sprzedajemy obrońcę (Nawrocki ) za 5-6 mln euro gdzie walczymy o awans do pucharów ten klub jest od dłuższego czasu źle zarządzany powiecie mi kiedy z Legii w ostatnim czasie grał wychowanek w podstawie ? Nie ma nic ściągamy szrot ściągaliśmy i będziemy ściągać gdzie jest LTC panie Miodulski ? Pamiętam jego wywiad jak przeją legie chcemy być jak fc basel chyba sie nie udało ... Cycat z kultowego filmu Długo tam jeszcze będziecie siedzieć 15 lat ale będę apelował... odpowiedz

Salazar - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Oni mają chyba w kontraktach zapis, aby wkur...ać kibiców w meczach z takimi kelnerami z kazachskich stepów. Żeby trybuny śpiewały nie poddawaj się... w meczu z takimi " tuzami" europejskiej lub nawet azjatyckiej piłki, to zakrawa o KPINĘ!!! Oczy krwawiły i dziąsła bolały od tego wszystkiego. Gwiazdorzenie, lekceważenie, pajacowanie... To wszystko za niemałe pieniądze, pobierane co miesiąc za to, co PODOBNO lubią i umieją to robic-grać w piłkę. Powinno być gładkie i bezpieczne 3 lub 4 do zera, bez spiny, nerwów... Ale nie, gwiazdorki MUSZĄ coś odje...ać , aby kibic na wkur...eniu wychodził ze stadionu lub wyłączał tv. Takich oto mamy graczy. odpowiedz

Kryniek76 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tobiasz Kacperek. Chłopaku więcej trenowania więcej pokory! odpowiedz

Jerzy - 1 godzinę temu, *.jtglobal.com @Kryniek76: dokładnie . Kubeł zimnej wody by mu sie przydał na główkę . Za chwile będzie lament znawców i kibiców …

Ze chłopak z Warszawy

Ze z Ursynowa

Ze Legionista

Ze ….



Posadzić go na ławkę i niech ochłonie trochę , bo samymi obronami karnych to daleko nie zajedzie

Uważam ze Dominik gwiazdorstwo wybije mu z głowy i to na dłuższy czas niż pare meczy



A sprzedać Kacperka za duże pieniądze ? Jak dla mnie to nie możliwe odpowiedz

OptymistycznyMalkontent - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tak mi się wydaje na szybko, że Kun za cienki jest na Legie. A przynajmniej na pierwszy skład. Baku to nawet na ławę się nie nadaje. Tu się klub nie popisał. I jeszcze mnie martwi jedno... co będzie jak (ODPUKAĆ) Wszołek wypadnie przez jakiś uraz? odpowiedz

Portowiec - 2 godziny temu, *.centertel.pl Eliminacje to trudne rundy Midtylland sie męczy z Luxemburczykami, Aris z Ormianam, Pilzno z Dritą, dlatego ważne jest to, by puchary zaczynać jak najpóźniej. Najważniejsze, że wszystkie 4 drużyny przeszły dalej, pozdro! odpowiedz

ALKOHOLIKOV - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Co wy tacy smutni i negatywy same czytam???

Bo z mojego punktu widzenia było wszystko ekstra odpowiedz

fan1956 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Pajac to mało powiedziane, kompletny dzban, ten łeb nosi tylko po to żeby mu deszcz nie padał do środka, jak nie potrzeba to wyłazi do środka boiska, natomiast jak potrzeba wyjść przy dośrodkowaniach to przymurowany do linii bramkowej, czy widzieliście żeby kiedykolwiek przy dośrodkowaniach wypiąstkował piłkę, po prostu nie umie tego robić, na linii jeszcze względnie, niech spier..ala jak najszybciej z LEGII (to jest jajko niespodzianka). Sam w wywiadzie powiedział że za granicę nie chce iść do znaczącego klubu, bo tam nosił by piłki i ustawiał bramki treningowe. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @fan1956: 100000000000% racji. lepiej bym tego nie napisał i drugi gwiazdor, co to statystuje na boisku i ma mega liczby Slisz.... odpowiedz

Czy leei z nami piLot? - 2 godziny temu, *.50.53 Trener miał dużo czasu poukładać drużyne ale przespał i xa wczesny niwy kontrakt podziałał usypiajácoo a di tego nie ma konttoli w szatni potobiły sie grupki co trzymajâ razem ale w 11stu słabo ułożeni cały czas wudać poLityke Mioduskiego i nie ma progresu super Legii odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jest awans ale jest dużo do poprawy.

Zabawy we własnym polu karnym. Podawanie do przeciwników. Cztery stracone gole w dwumeczu. Żenujące zmiany na czas po dwie minuty. Słabo to wygląda. odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tobiasz przy bramkach raczej bez szans ale styki znowu mu sie grzeją byla taka sytuacja ze mial prosta pilke ktora mogl lapac i zagrywac do kolegi a ten....piąstkuje pilka wychodzi na aut i kontrabasy znowu sa blisko naszej bramki pozatym znowu jest z jego strony pajacowanie i nie oddanie pilki przez co robi sie nerwowka Chładun do bramki jak najszybciej a Tobiasz na ławke i ogromne ilisci lodu na łepetyne w celu chłodzenia mózgu!



odpowiedz

Ls - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak wiekszosc tu komentujacych zgadzam sie Tobiasz musi usiasc bo sodowa uderza. Ale zastanawiam sie co jest z Legia w pierwsych 15 minutach drugich polow. Wygrywaja moga grac spokojnie a wiekszosc meczy przegrywaja w glowach w tym fragmencie gry i pozniej sa obsrani odpowiedz

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ta miernota w bramce to nawet na ławce rezerwowych nie powinna siedziec litości obronil dwa karne wystawił język popajacowal z głupim minami i w główce się zagotowalo .

Sprzedać i zapomnieć bo daleko z nim w bramce jako 1 nie zajedziemy. odpowiedz

Bolesławen - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Robin(L) : Masz rację w 100%, ciągną miernotę na maxa... odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.7.76 @Robin(L) : nie zawalił żadnego gola, wyjął dwie piłki. najgorszy Augustyniak, jego wyprowadzanie piłki to zawał. wciąż trzeba szukać stopera odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.rr.com Rakow ma bramkarza odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl Potężne Kontrabasy z kazachskich stepów pokonane, każdy kopacz zasłużył na premię, dobrze że graliśmy na czas i uciułaliśmy dodatkowe 39sekund przetrzymując piłkę po bramce, bo inaczej byłoby krucho



Ps banda nażelowanych kopaczy z ego powyżej nieba odpowiedz

Korek - 2 godziny temu, *.chello.pl W dzisiejszym meczu ustawienie z trzema stoperami kompletnie zawiodło (brak jakości tych gości). Gra defensywna Legii, szczególnie w II poł. to istny dramat. Dużooo do poprawy Panie trenerze... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Korek: Nasz obrona była najsłabsza formacją w zeszłym sezonie, teraz sprzedano Maika. Defensywę trzyma wiekowy Jędza rzucany na oba boki.... od roku piszę że potrzebny jest PO i LO bo Ribeiro to "elektryk".

odpowiedz

jurand - 2 godziny temu, *.. Zabrać obronę, założyć im plecaki z cegłami i pogonić. Legia w drugiej połowie spuchła i dlatego taka gra (mam nadzieję).

odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.plus.pl No sorry, ale w obronie to straszna bida. Już od dawna pisałem, że Ribeiro to tykająca bomba, prawie sper.lił nam puchar, a dziś ..szkoda gadać. Pankov strasznie wolny i niezwrotny. Lepszy od nich Rose, ale albo za dużo zarabia, albo ma jakąś krzywą akcję z Runjaiciem. Co gorsza, mając takich "elektryków" koło siebie, inni (np. Augustyniak) tez zaczynają grac niepewnie. Już nie mówię, że lewego wahadła też za bardzo nie ma, a i zastępstwo ewentualne na prawym także nie istnieje.Rozumiem, że z transferami czekamy na to czy zagramy w grupie, ale ich brak może skutkować właśnie tym, że tam nie zagramy. Taki paradoks. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Mając bardzo korzystny wynik do przerwy ten mecz powinniśmy wygrać na luzie. Niestety zaczęliśmy 2-gą połowe bardzo nerwowo co skutkowało utratą bramki (na szczęście nieuznanej) już po pierwszej akcji rywali.



Nie rozumiem tej nerwowości, bo to rywale powinni się denerwować bardziej. Tymczasem to my nakręcaliśmy akcje rywali swoimi głupimi błędami. Drużyna prawdopodobnie zagrała zupełne przeciwieństwo ustaleń w szatni. Pytanie dlaczego?



Tak, awans jest najwaznieszy. Jednak powtórka scenariusza w meczu z kasztanami będzie oznaczać koniec marzeń o KLE. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Dominik Chładun na bramkę. Tobiasza szybko sprzedać. Z Ruchem to raczej porażka będzie. Do fazy grupowej żadnego z pucharów raczej nie awansujemy. Szkoda też że Runjaic przedłużył kontrakt. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Won - 2 godziny temu, *.virginm.net @Michał: 100%racji.Tobiasza może odrazu nie sprzedawać ale dać mu odpocząć.Czas dla Chałduna nadszedł.

odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.vectranet.pl ręcznik w bramce lepiej powiesić odpowiedz

ablabla - 2 godziny temu, *.myaisfibre.com Niesamowite szmaciarstwo w drugiej połowie, tak jakby zatęsknili za wolnymi czwartkami. odpowiedz

A1 - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Mam nadzieje ze Tobiasz teraz odpocznie od bramki. Kolejny bardzo słaby mecz.



Zawiódł tez Augustyn i Ribeiro odpowiedz

Tymon - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Obrona jest parodią. odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Druga połowa cienka jak dooopa węża. Za dużo błędów w obronie, Legia sama stwarzała sobie problemy. Awans jest ale optymizmu brak przed meczami z Austrią odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Wyrwikufel: cienka jak doping!!! odpowiedz

jim - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dyscyplina taktyczna jak w okręgówce odpowiedz

KIBIC - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nie mamy obrony, a nie mając obrony nie mamy szans z Austrią Wiedeń. Z całym szacunkiem do Jędzy ale on już sie nie nadaje. Augustyniak zawalił 2 bramkę razem z Jędrzejczykiem. Nawrocki jednak dawał komfort potrzebny na juz ktoś podobny do Maika odpowiedz

Mordziaty - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Najwazniejszy awans.... te azjatyckie druzyny od jakiegos czasu sa coraz bardziej wymagajace. A z Austrią hmmmm powinna byc do ogrania. odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Awans cieszy, ale gra słabiutka... szczególnie w drugiej połowie.

Strona Kuna żadnego zagrożenia... jedna dobra akcja w pierwszej połowie.

Jakościowy wahadłowy potrzebny na już! odpowiedz

ZozoLek - 2 godziny temu, *.orange.pl Napisze krótko.

Cieszę się z awansu i czekam na powrót do bramki Hładuna.

odpowiedz

KIBIC - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @ZozoLek: też myśle e HŁadun to lepsza opcja, niech Tobiasza już sprzedadzą bo za bardzo gwiazdorzy odpowiedz

