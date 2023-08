Kun: Nie byliśmy konsekwentni w bronieniu

Piątek, 4 sierpnia 2023 r. 01:03 źródło: sport.tvp.pl

- Od początku narzuciliśmy swój styl gry, przeważaliśmy, stwarzaliśmy sytuacje. Potwierdza to też wynik, bo strzeliliśmy jedną bramkę, potem drugą. Stracony gol na 2-1 ze stałego fragmentu, potem na 3-2. Byliśmy na to uczuleni, ale tego nie dopilnowaliśmy - powiedział po meczu z Ordabasami Szymkent Patryk Kun.



- Nie byliśmy konsekwentni w bronieniu, pierwsza bramka padła z kontynuacji, druga po bezpośrednim strzale. To jest pierwszy wniosek, rzecz do poprawy w kolejnych meczach. Generalnie jednak graliśmy to, co chcieliśmy, byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną, a problemy były na własne życzenie.



- Nie chcieliśmy stracić bramek i to będzie główna rzecz do poprawy. Jest nad czym pracować. Skupimy się na dobrej analizie tego spotkania. Teraz czeka nas ważny mecz z Ruchem w niedzielę, szybka analiza, regeneracja i już myślimy o kolejnym spotkaniu.