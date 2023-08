III liga: Olimpia Zambrów 1-4 Legia II Warszawa

Sobota, 5 sierpnia 2023 r. 13:54 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 1. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z Olimpią Zambrów 4-1. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0. Kolejne spotkanie rozegrają 13 sierpnia o godzinie 12:00, na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki.



W 8. minucie bramkę zdobył Julien Tadrowski. Po dośrodkowaniu Aleksandra Wańka z rzutu rożnego, piłkę głową uderzał Kacper Wnorowski. Zrobił to jednak nieprecyzyjnie, piłka skozłowała, ale w odpowiednim miejscu znalazł się Tadrowski i piętką posłał ją do siatki. W 39. minucie wynik podwyższył Wnorowski. Legioniści przeprowadzili bardzo dobrą akcję lewą stroną. Mateusz Możdżeń wypuścił Wańka w pole karne, ten zagrał do Wnorowskiego. Obrońca obrócił się jeszcze z piłką i precyzyjnym strzałem posłał ją w dalszy róg bramki. W 77. minucie kolejne trafienie zanotował Szymon Grączewski, który chwilę później opuścił boisko. Na 4-1 w 85. minucie podwyższył Adam Ryczkowski. Legioniści wyszli z kontrą, Ryczkowski pobiegł lewą stroną i pewnym, dobrym strzałem umieścił piłkę w siatce. W 90. minucie Jakub Jasionek obronił rzut karny, wykonywany przez Możdżenia.



III liga: Olimpia Zambrów 1-4 (0-2) Legia II Warszawa

0-1 - 8' Julien Tadrowski

0-2 - 39' Kacper Wnorowski

1-2 - 67' Sebastian Dąbrowski

1-3 - 77' Szymon Grączewski

1-4 - 85' Adam Ryczkowski



Legia II: 1. Cezary Miszta - 5. Igor Korczakowski, 7. Jakub Jędrasik (60' 25. Wojciech Urbański), 8. Aleksander Waniek, 9. Maksymilian Stangret (60' 11. Adam Ryczkowski), 14. Mateusz Możdzeń, 17. Julien Tadrowski, 21. Franciszek Saganowski (68' 20. Michał Zięba), 23. Szymon Grączewski (78' 27. Cyprian Pchełka), 24. Jan Ziółkowski, 26. Kacper Wnorowski



Olimpia (skład wyjściowy): 1. Jakub Jasionek - 4. Nataniel Wybraniec, 5. Bartosz Ciborowski, 7. Jakub Romanowicz, 8. Orest Tkaczuk, 10. Jakub Jakimiuk, 11. Kacper Głowicki, 14. Patryk Malinowski, 16. Bartosz Bayer, 25. Kacper Gościniarek, 77. Sebastian Dąbrowski



żółte kartki: Bayer, Jakimiuk - Ziółkowski



