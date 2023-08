NS: Bądźmy w czwartek z Legią, ale również oddajmy hołd

Wtorek, 1 sierpnia 2023 r. 19:09 Redakcja

Nieznani Sprawcy zapraszają na czwartkowy mecz Legia Warszawa - Ordabasy Szymkent, który odbędzie się w czwartek o godz. 21:00. "spólne przeżywanie takiego wydarzenia jakim jest Powstanie Warszawskie to coś absolutnie niezwykłego. Dlatego apelujemy, bądźcie z nami! Bądźmy z Legią, ale również oddajmy hołd." - piszą legijni ultrasi.









Drodzy Kibice!

Wiecie co? Chcielibyśmy zaprosić Was na mecz Legii Warszawa.

Jest w czwartek o 21:00.

Czujemy, że będzie bardzo fajnie.

Wiadomo, że mecze w okolicy dzisiejszej daty są w pewien sposób niezwykłe.

Oczywiście te „zwykłe” mecze również są zazwyczaj czymś niezwykłym, dlatego tak to kochamy.

Jednak wspólne przeżywanie takiego wydarzenia jakim jest Powstanie Warszawskie to coś absolutnie niezwykłego.

Dlatego apelujemy, bądźcie z nami!

Bądźmy z Legią, ale również oddajmy hołd.

My postaramy się, abyście ten wieczór zapamiętali na dłużej, ale musicie być z nami.

Musicie w czwartek być z Legią Warszawa.

Widzimy się na Łazienkowskiej, do zobaczenia!



Nieznani Sprawcy