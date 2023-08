Zapowiedź meczu

Awans obowiązkiem

Czwartek, 3 sierpnia 2023 r. 07:43 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W czwartek Legia Warszawa podejmie Ordabasy Szymkent w rewanżowym spotkaniu eliminacji Ligi Konferencji Europy. Po pierwszym meczu, zakończonym remisem 2-2, sprawa awansu może wydawać się otwarta, jednak fakt własnego boiska będzie zdecydowanym atutem "Wojskowych".



KURSY NA LEGIA - ORDABASY

FORTUNA: 1 1.42 X 4.6 2 8.3