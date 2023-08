Sportowe lato dla dzieci i młodzieży w LFC

Środa, 2 sierpnia 2023 r. 09:08 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legia Fight Club organizuje w drugiej połowie sierpnia dwa "stacjonarne" obozy dochodzeniowe dla dzieci i młodzieży, które odbywać się będą przy Łazienkowskiej. Zajęcia sportowe prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 17:30, a koszt tygodniowych zajęć (dla dzieci w wieku 7-16 lat) to 799 złotych.



Planowane są dwa turnusy: 14-18 sierpnia oraz 21-25 sierpnia. Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny: 22 529-87-24 lub mailowy biuro@lfc.waw.pl.



Plan dnia:

08:30 - 09:00 zbiórka w LFC

09:30 - 10:45 trening 1

11:00 - 11:30 regeneracja (banan, baton, woda)

11:45 - 13:00 trening 2

13:45 - 15:00 wyjście na posiłek i powrót do LFC

15:30 - 16:30 core i streaching

16:30 - 17:30 odbiór z LFC



- Treningi ogólnorozwojowe w oparciu o sporty walki: K1, boks, zapasy, BJJ

- Suplementacja oraz pełnowartościowy lunch

- Stały nadzór trenerski

- Wiek uczestników 7-16 lat

- Cena 799 zł