Potencjalni rywale Legii w 4. rundzie el. Ligi Konferencji Europy

awansuje do fazy grupowej

Eintracht Frankfurt (Niemcy) 77,000 Club Brugge KV (Belgia) / KA Akureyri (Islandia) 54,000 przegrany SK Slavia Praga (Czechy) / Dnipro-1 (Ukraina) 52,000 FC Santa Coloma (Andora) / AZ Aalkmar (Holandia) 47,500 przegrany Olympiakós Pireus (Grecja) / KRC Genk (Belgia) 39,000 AS Áris Saloniki (Grecja) / Dynamo Kijów (Ukraina) 35,000 Fenerbahçe SK (Turcja) / NK Maribor (Słowenia) 30,000 LOSC Lille (Francja) 30,000 AS Omónia Nikozja (Cypr) / FC Midtjylland (Dania) 25,500 Sabah Baku (Azerbejdżan) / FK Partizan Belgrad (Serbia) 25,500 HNK Hajduk Split (Chorwacja) / PAOK Saloniki (Grecja) 25,000 AEK Larnaka (Cypr) / Maccabi Tel Awiw (Izrael) 24,000 FC Viktoria Pilzno (Czechy) / Gżira United FC (Malta) 22,000 Aston Villa FC (Anglia) 21,914 ACF Fiorentina (Włochy) 20,000 FK Bodø/Glimt (Norwegia) / Pjunik Erywań (Armenia) 20,000

W poniedziałek o godzinie 14 odbędzie się losowanie par 4. rundy el. Ligi Konferencji Europy. Zwycięzca pary Legia Warszawa / Austria Wiedeń nie będzie na tym etapie rozstawiony, co oznacza, że trafi na teoretycznie silniejszego przeciwnika. Poniżej szeroka lista potencjalnych rywali Legii.

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Zdzichu - 39 minut temu, *.orange.pl Aston Villa i najazd na Birmingham odpowiedz

Kacperek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Licze na Dynamo Kijów (Ukraina) :) odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dajcie nam FK Bodo, raz je przeszliśmy , to i drugi też przejdziemy odpowiedz

Legionista80 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl W 4 rundzie baty i zajmiemy się tym co najważniejsze...odzyskanie Tytułu. Niech się Srakow wykrwawia w grupie pasztetowej... ;) odpowiedz

Jasio - 52 minuty temu, *.aster.pl @Legionista80: Głupi?

Odzyskamy tytuł żeby wykrawiać się w grupie pasztetowej? odpowiedz

Rysio - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl W 4 rundzie to nas nie będzie,za wysokie progi na naszych kopaczy...smutna prawda. odpowiedz

robochłop - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Rysio: My będziemy w 4 rundzie pokurczu...a ty to ch.j wie skąd jesteś...na pewno nie z Legii... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.