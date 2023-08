Jakim składem z Ordabasami? Ustaw swoją jedenastkę!

Środa, 2 sierpnia 2023 r. 12:57 Woytek, źródło: Legionisci.com

Zespół Kosty Runjaicia nie ma wyjścia - musi wygrać czwartkowy mecz z Ordabasami Szymkent. W Kazachstanie Legia straciła dwie bramki, więc sporo krytyki spadło na blok obronny i bramkarza. Czy w wyjściowej jedenastce powinny nastąpić jakieś roszady? Jakim składem legioniści powinni przystąpić do czwartkowego meczu?



Od kilku miesięcy działa aplikacja 11.legionisci.com, która pozwala Wam w prosty sposób na poustawianie składu zgodnie z Waszymi preferencjami a następnie dzielenie się nią ze znajomymi lub innymi kibicami w ulubionych platformach społecznościowych.



Jak to działa? Wystarczy wejść na stronę 11.legionisci.com, a następnie wybrać jedno z preferowanych ustawień lub ręcznie poustawiać zawodników na boisku. Możesz także wybrać nazwisko zawodnika z listy, dodawać nowych lub podmieniać już dodanych. Po ustaleniu składu wystarczy jednym kliknięciem zapisać obraz PNG z Twoim ustawieniem i bez żadnych ograniczeń używać go w internecie.



Aplikacja jest bardzo łatwa w obsłudze, a jej intuicyjny interfejs pozwala na szybkie i efektywne ustalenie składu. Co więcej, dzięki aplikacji 11.legionisci.com możesz być pewny, że Twoja jedenastka będzie dopasowana do najnowszych informacji na temat drużyny i sytuacji kadrowej, czy numerów z którymi występują gracze.



Zachęcamy Was do sprawdzenia 11.legionisci.com i informowania o niej znajomych!