Legia Park przed meczem z Ordabasami Szymkent

Środa, 2 sierpnia 2023 r. 13:14 źródło: Legionisci.com

Podobnie jak przed meczem z ŁKS-em Łódź, również w czwartek, przed spotkaniem 2. rundy el. Ligi Konferencji Europy z Ordabasami Szymkent, przy stadionie Legii Warszawa pojawi się Legia Park. Jest to specjalna strefa z różnymi atrakcjami oraz foodtruckami. W czwartek będzie otwarta od godziny 16:00 do 21:00. Wstęp wolny.



W programie wydarzenia znajduje się m.in. koncert DJ-a na specjalnej scenie, leżaki do zrelaksowania się, stoiska z piwem, a także mobilne na boisko. Przygotowane zostaną również inne darmowe atrakcje, takie jak:

GigaTor dmuchany, FootDart, piłkarzyki, cymbergaj, rzutki, pomiar siły kopnięcia, pomiar siły uderzenia, refleksomierz, flippery.



Imprezę uatrakcyjnią foodtrucki:

- Churos

- Zapieksy

- TheGOOOD Burger

- Pizza

- Naleśniki i Słone Gofry



W wydarzeniu mogą wziąć udział kibice i mieszkańcy Warszawy, także ci, którzy nie nabyli biletu na spotkanie z Ordabasami Szymkent. Wejście do strefy będzie możliwe z dwóch stron - przez furtkę od ul. Łazienkowskiej (na wysokości pomnika Kazimierza Deyny) oraz przez furtkę od strony Kanału Czerniakowskiego.