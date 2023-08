Koszykówka

Karnety na mecze koszykarzy Legii

Wtorek, 8 sierpnia 2023 r. 08:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W czwartek rozpocznie się sprzedaż karnetów na sezon 2023/24 z udziałem koszykarskiej Legii Warszawa. Przypomnijmy - nasz zespół oprócz rywalizacji w Orlen Basket Lidze, mierzyć się będzie również na arenie międzynarodowej.



Legionistów czeka walka o fazę grupową Koszykarskiej Ligi Mistrzów, a jeśli nie uda się wygrać turnieju w tureckim Belek, jesienią zobaczymy Legię w fazie grupowej rozgrywek FIBA Europe Cup.









Posiadacze karnetów na sezon 2022/23 otrzymają 20 procent zniżki na zakup abonamentów na nadchodzące rozgrywki. Aby otrzymać zniżkę, należy wpisać kod z karnetu w pole "kod rabatowy". 5 procent zniżki przy zakupie karnetu otrzymają osoby zapisane na klubowy newsletter. Promocje (zniżki 5% i 20%) nie łączą się.



Ceny karnetów przygotowane zostały z podziałem na 5 kategorii - w zależności od sektora. Karnet VIP oznacza oglądanie meczu z najlepszych miejsc w hali, miejsce parkingowe, catering.



Zakup karnetów opłaca się o wiele bardziej niż kupno pojedynczych biletów. Wejściówki na mecze "Zielonych Kanonierów" w nadchodzącym sezonie sprzedawane będą w dwóch kategoriach, w zależności od atrakcyjności meczu. Karnety i bilety, podobnie jak w ostatnim sezonie, sprzedawane będą w systemie ebilet.pl.



Dla wszystkich, którzy zdecydują się na zakup karnetu na sezon zasadniczy 2023/24 klub przewiduje mnóstwo korzyści, w tym zniżki w klubowym sklepie, pierwszeństwo przy zakupie biletów na europejskie puchary oraz fazę play-off, a także wiele innych. Szczegóły znajdziecie poniżej.



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



Korzyści dla posiadaczy karnetów:

- stałe miejsce w hali

- pierwszeństwo przy zakupie biletów na mecze europejskich pucharów

- pierwszeństwo przy zakupie biletów na fazę play-off

- zniżka w sklepie kibica - 10% rabatu na wszystkie rzeczy z asortymentu sprzedawanego podczas meczów

- prawo udziału w wydarzeniach specjalnych organizowanych przez Klub (m.in. obejrzenie przedsezonowego sparingu, spotkanie z drużyną)

- możliwość zabrania za darmo osoby towarzyszącej na jeden mecz w sezonie, w drugiej kategorii cenowej

- 20 procent zniżki na zakup dodatkowego biletu na każdy mecz w sezonie zasadniczym w pierwszej kategorii cenowej

- zniżka w sklepie stacjonarnym 4F (10 procent rabatu na cały asortyment)



Ceny karnetów na sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi 2023/24:

Kategoria Czarna: ulgowy - 225 zł/normalny - 310 zł

Kategoria Zielona: ulgowy - 310,00 zł/normalny - 430,00 zł (sektory B,C,D,F,G,H)

Kategoria Biała: ulgowy - 430,00 zł/normalny - 550,00 zł (sektor E)

Kategoria Czerwona: ulgowy - 550,00 zł/normalny - 670,00 zł (sektor E)

Karnet VIP: ulgowy - 1675,00 zł/ normalny - 2600 zł



Ceny biletów na sezon 2023/24 (kat. I):

Kategoria Czarna: ulgowy - 20 zł/normalny - 30 zł

Kategoria Zielona: ulgowy - 30 zł /normalny - 40 zł

Kategoria Biała: ulgowy - 40 zł / normalny - 50 zł

Kategoria Czerwona: ulgowy - 50 zł / normalny - 60 zł

Bilet VIP: ulgowy - 149 zł / normalny - 229 zł



Ceny biletów na sezon 2023/24 (kat. II):

Kategoria Czarna: ulgowy - 10 zł/normalny - 20 zł

Kategoria Zielona: ulgowy - 20 zł /normalny - 30 zł

Kategoria Biała: ulgowy - 30 zł / normalny - 40 zł

Kategoria Czerwona: ulgowy - 40 zł / normalny - 50 zł

Bilet VIP: ulgowy - 149 zł / normalny - 229 zł



