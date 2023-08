Ostatnie szlify przed rewanżem z Ordabasami Szymkent

Środa, 2 sierpnia 2023 r. 19:23 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W czwartek o godzinie 21 przy Łazienkowskiej 3 Legia Warszawa rozegra rewanżowe spotkanie o awans do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy z Ordabasami Szymkent. W środę odbył się oficjalny trening przedmeczowy na płycie głównej stadionu. Zajęcia rozpoczęły się punktualnie o 17:30, a 15 minut było otwarte dla mediów. W zespole panowały dobre nastroje i bojowe nastawienie.



Udział w zajęciach wzięło 21 zawodników z pola - Josue, Tomas Pekhart, Bartosz Slisz, Marc Gual, Artur Jędrzejczyk, Rafał Augustyniak, Paweł Wszołek, Radovan Pankov, Juergen Elitim, Yuri Ribeiro, Igor Strzałek, Patryk Kun, Ernest Muci, Jurgen Celhaka, Maciej Rosołek, Patryk Sokołowski, Makana Baku, Lindsay Rose, Robert Pich, Bartosz Kapustka i Ihor Charatin oraz trzech golkiperów - Kacper Tobiasz, Dominik Hładun i Gabriel Kobylak. Do normalnych treningów z drużyną powrócił Bartosz Kapustka. Na godzinę 19:30 zaplanowany jest oficjalny trening Ordabasów Szymkent.