realista - 2 minuty temu, *.virtuaoperator.pl Obydwa te zespoły wydają się na zbliżonym poziomie do Austrii Wiedeń. Jak przejdziemy Austrię to i w kolejnej rundzie będzie szansa na awans. Dobrze że pierwszy mecz gramy na wyjeżdzie. Nie przegrać a najlepiej wygrać choćby jednym golem i przy Ł3 ogień! odpowiedz

Legion - 10 minut temu, *.194.12 Najlepsze losowanie. Tylko że w razie awansu do grupy to my nie mamy zupełnie nikogo do rotacji na skrzydłach. Wszołek z Kunem i za nich nie ma nikogo. Baku jest totalnie katastrofalny. Może by tak kogoś kupić za część pieniędzy za Nawrockiego? odpowiedz

Wolfik - 10 minut temu, *.mm.pl Generalnie z polskich druzyn najlepsze losowanie zaliczyła Pogoń. Jeśli tylko zdarzy się mega cud i ograją Belgów to bramy LKE stoją otworem ;) odpowiedz

Wolfik - 14 minut temu, *.mm.pl Mogło być gorzej, to fakt.

Niemniej jednak cypryjskie zespoły nie za bardzo naszym leżą, a Duńczycy to tez twardy rywal. Obie ekipy wydają się również mocniejsze od kasztanów, zatem poprzeczka się podnosi. Będzie ciężko awansować, ale to było wiadome od początku eliminacji. odpowiedz

Misiowaty - 15 minut temu, *.orange.pl Oba zespoły wyżej od Legii w rankingu, tak wiem rankingi nie grają. odpowiedz

Roman - 18 minut temu, *.vectranet.pl Niezłe losowanie. Są szanse, ale trzeba najpierw przejść Austrię. odpowiedz

grzesiek - 19 minut temu, *.centertel.pl od dawna polskim druzynom sprzyja losowanie, przypadek? odpowiedz

Autor - 15 minut temu, *.161.13 @grzesiek: nie sądzę :-) od dawna czyli od kiedy? odpowiedz

grzesiek - 9 sekund temu, *.centertel.pl @Autor: jakos od meczu z dundalami. Kiedy w eliminacjach oststnio legia trafila jakos bardzo zle w ostatniej rundzie? nie pamietam. A juz z 3 rok jak nie jestesmy rozstawieni. odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 23 minuty temu, *.4.114 Teraz, tym bardziej, szkoda by było polec na Austrii. Są duże szanse na fazę grupową :) odpowiedz

Zeus - 29 minut temu, *.virtuaoperator.pl Mogło być znacznie gorzej, liczę na Duńczyków, wydają się łatwiejsi od Cypru który niespecjalnie zawsze leżał naszym drużynom. odpowiedz

SŁAWEK(L) - 29 minut temu, *.play-internet.pl Chyba najlepsze, można awansować do grupy. Przeciwnicy w III i IV rundzie w zasięgu Legii. odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 29 minut temu, *.co.uk Losowanie bardzo dobre! ..ale czy przejdziemy Austrie??? odpowiedz

Micha(L)o007 - 30 minut temu, *.93.162 Najłatwiejsza para z tych co byli do wylosowania. Będzie dobrze ;) odpowiedz

Wąż - 31 minut temu, *.chello.pl Z Omonia będzie problem odpowiedz

Legionista - 31 minut temu, *.t-mobile.pl Super losowanie!

Najłatwiejsza para z możliwych

Mamy duże szanse na awans o ile przejdziemy Austrie.

Zieliński rusz się i znajdź klasowego zawodnika na wahadło bo takiej szansy nie można zmarnować! odpowiedz

NaSpokojnie - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl Dobre losowanie. odpowiedz

