Minuta ciszy ku czci Powstańców

Czwartek, 3 sierpnia 2023 r. 09:47 Woytek

Dzisiejszy mecz Legia - Odrabasy poprzedzi minuta ciszy ku czci Powstańców Warszawskich. POnadto Nieznani Sprawcy apelują, by wszyscy zgromadzili się na tryunach najpóźniej 15 minut przed pierwszym gwizdkiem, a więc o godz 20:45. Przekazujcie info swoim koleżankom i kolegom!



"Bądźcie z nami tego ważnego dnia. Oddajmy hołd a potem… Wiadomo co potem. Jedziemy. Wy wiecie z kim. Bawimy się i wspólnie walczymy o awans do kolejnej rundy. Razem mamy stworzyć kolejny niezapomniany wieczór" - informują NS.