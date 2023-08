Wyniki Rowińskiej w kwalifikacjach do European Summer Cups 2023

Kobieca tenisowa reprezentacja Polski do lat 18 zapewniła sobie awans podczas rozgrywanych w Moście kwalifikacji drużynowych rozgrywek European Summer Cups 2023. W juniorskiej kadrze wystąpiła zawodniczka Legii, Malwina Rowińska . Polki wygrały z Czeszkami 2-1 i przegrały 1-2 z Belgijkami. Biało-czerwone zagrają w finałowym turnieju w Granville we Francji w dniach 7-9 sierpnia. Oprócz Malwiny, w kadrze wystąpiły Zuzanna Pawlikoawska i Olivia Bergler. Poniżej wyniki meczów z udziałem naszej tenisistki: Rowińska - Lucie Urbanova (Czechy) 1-6, 6-1, 0-6 Pawlikowska/Rowińska - Smejkalova/Urbanova (Czechy) 7-6 (0), 2-6, 10-8 Pawlikowska/Rowińska - Costoulas/Waligóra (Belgia) 3-6, 6-4, 5-10 Kolejność: 1. Belgia, 2. Polska, 3. Węgry, 4. Czechy, 5. Łotwa, 6. Chorwacja.

