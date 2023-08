Legia Warszawa rozpoczęła współpracę z POT i MSiT

Czwartek, 3 sierpnia 2023 r. 17:42 Redakcja, źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki będzie prezentować krajowe walory turystyczne jako część projektu promocji Polski poprzez sport.



W ramach podpisanej umowy na strojach drużyny podczas meczów w europejskich pucharach umieszczone zostanie logo “Poland.Travel”, będące turystycznym znakiem jakości. Promocja Polski poprzez sport obejmie przedstawicieli sześciu dyscyplin drużynowych, którzy wywalczą w swoich ligach miejsca premiowane grą w europejskich pucharach bądź eliminacjach do europejskich pucharów. Dyscypliny sportowe objęte projektem to: tenis stołowy, hokej na lodzie, koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa oraz piłka nożna.









- Legia Warszawa od lat z dumą reprezentuje Polskę za granicą, dlatego współpraca z Polską Organizacją Turystyczną daje obydwu stronom szerokie możliwości działania. Bardzo zależy nam na tym, by promować nasz kraj i nasze miasto przy okazji meczów na europejskich arenach, przybliżając obcokrajowcom historię i kulturę oraz pokazując, że warto nas odwiedzać. Takie programy są bardzo potrzebne. Łącząc różne środowiska i wykorzystując nasze zasięgi możemy sprawić, by Polska stawała się coraz atrakcyjniejszym miejscem dla turystów – powiedział Marcin Herra, wiceprezes zarządzający Legii Warszawa.



Oprócz identyfikacji wizualnej z logo „Poland.Travel” na strojach i bandach reklamowych podczas meczów Legii w rozgrywkach międzynarodowych, planowane są również dodatkowe działania promocyjne oraz medialne.



- Projekt, stworzony z myślą o flagowych drużynach reprezentujących Polskę na arenach międzynarodowych, podkreśla więź sportu z turystyką. Walka i sukcesy odnoszone w europejskich pucharach to wyjątkowa okazja do promocji Polski i poszczególnych regionów naszego kraju. Cieszymy się, że przez sport będziemy promować polską markę turystyczną – stwierdził minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.



Celem programu promocja Polski przez sport jest zaprezentowanie Polski jako ciekawego kierunku turystycznego.



- Wielkie wydarzenia sportowe oraz prestiżowe zmagania sportowców stanowią ogromny magnes nie tylko dla widzów przed ekranami telewizorów, lecz także kibiców, którzy przemierzają setki czy tysiące kilometrów, by móc wspierać swoich ulubieńców. Wierzę, że projekt z jednej strony przyczyni się do finalizacji trudnego procesu odbudowy turystyki przyjazdowej, a z drugiej wpłynie na wzrost pozycji oraz roli naszego kraju na arenie międzynarodowe - podsumowuje wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Marcin Różycki.



Zawarta dziś umowa jest pierwszą podpisaną w 2023 roku pomiędzy POT a klubem sportowym reprezentującym Polskę na międzynarodowych arenach.