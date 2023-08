Nawrocki podziękował kibicom i klubowi

Czwartek, 3 sierpnia 2023 r. 19:39 Woytek, źródło: Instagram

Kilka dni temu Maik Nawrocki odszedł z Legii Warszawa do szkockiego Celtic FC. Dziś na swoim instagramowym koncie pożegnał się z kibicami stołecznego klubu:



"Cześć Legioniści,



niestety czas przyszedł się pożegnać. Chciałem podziękować ze mogłem być dwa lata w takim klubie jak Legii. Dwa lata z wieloma wzlotami i upadkami. Dwóch bardzo ciężkich sezonów, każdy na swój sposób. Miałem dużo momentów, których nigdy nie zapomnę.



Wychodząc pierwszy raz na Łazienkowskiej przed takimi kibicami jak wy to jesteście, strzelić pierwsze gole dla Legii, awansować do Ligi Europy, zdobyć swoje pierwsze trofea mojej kariery. Do tego dużo momentów z moją drużyną poza boiskiem, dużo momentów z kibicami po meczach. Mimo tego były też bardzo trudne momenty, szczególnie w pierwszym sezonie. Jestem szczęśliwy za oba doświadczenia, bo bez nich nie był bym w tym miejscu w którym teraz jestem. Dziękuję jeszcze raz wszystkim zawodnikom, trenerom, ludziom z sztabu i pracownikom Legii, że mogłem się dwa lata z wami rozwijać. Dziękuję każdemu kibicowi, który był z nami i wspierał mnie i naszą drużynę.

Zawsze byłem dumny nosić (L) na piersi. Teraz czuje się gotowy i cieszę się ze mogę zrobić następny krok. Życzę Legii tylko najlepszego i myślę, że mamy w tym sezonie wszystko, żeby Legia znowu wróciła na swoje miejsce!



Dziękuję że mogłem być małą częścią tej wspaniałej historii Legii! Warszawa kocha zwycięzców - I ja kocham Warszawę!"