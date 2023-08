Trwa sprzedaż biletów na mecz z Austrią Wiedeń

Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

10 sierpnia o godzinie 19:00 Legia Warszawa rozegra mecz 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy z Austrią Wiedeń. Trwa sprzedaż wejściówek na to spotkanie. Cena biletu na Żyletę dla posiadaczy karnetów wynosi 35 zł, natomiast dla pozostałych kibiców - 55 zł. Obecnie na stadionie zajętych jest ok. 15 000 miejsc. KUP BILET NA MECZ LEGIA - AUSTRIA

kolo - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl drogo, drogo... A jak na stadionie kupujecie sikowe piwo za 30 zeta z kubkiem to tanio? Prosty wybór odpowiedz

Pytanie do Redakcji - 1 godzinę temu, *.32.64 Czy dzieci do lat 7 nadal wchodzą za darmo (bez miejsca) czy coś się zmieniło? odpowiedz

Legiak83 - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl @Pytanie do Redakcji: Ale tylko na Żyletę chyba. Mój syn ma prawie 12 lat, co prawda nie jest wyrośnięty ale od kilku lat wchodzi na mój bilet i nikt jeszcze go nigdy nie sprawdzał ;-) odpowiedz

wiliams - 17 godzin temu, *.186.82 55 złotych nie jest problemem, ale ulgowy powinien być tańszy, jeśli nie chcemy żeby na żylecie zabrakło następców odpowiedz

Stop łajzom - 23 godziny temu, *.autocom.pl Ceny biletów jak sprzed 15-20 lat, a w międzyczasie zarobki wzrosły co najmniej o jakieś 60-100%.



Bilet na mecz z Austrią Wiedeń w 2006 roku na Żyletę kosztował 30 PLN.

Minimalne wynagrodzenie w 2006 to 899 PLN, obecnie minimalne wynosi od lipca 3600! 400% więcej, a koszt biletu praktycznie bez zmian (30 zł vs 35 zł).



Nie rozumiem płaczu łajz!



Swoją drogą, fajnie by było gdyby Redakcja zrobiła małe zestawienie historyczne pokazujące ceny biletów w ubiegłych 20 latach, oddzielnie mecze ligowe i oddzielnie pucharowe. Myślę, że wnioski mogą być bardzo ciekawe;) odpowiedz

mi(L)ena - 06.08.2023 / 12:04, *.play-internet.pl oczywiście bilecik zakupiony. Nie wiem dlaczego płaczą ci którzy ubolewają że bilet drogi. Nie narzekajcie bo jak się szajsta pieniędzmi na lewo i prawo to potem płacz że się kasy nie ma. 35 złotych na Żyletę na mecz z Austrią to jak za darmo. Większość z was wydaje tyle na lunch w korpo u pana kanapki. Ja gdybym nawet nie miała tych 35 zł to bym sprzedała w lombardzie stary nawet tel. za te +- 50 złociszy byleby być na Żylecie i kupić ten bilet. Wracam tam jak do siebie. Dla Legii, dla tych ludzi. Za każdym razem gdy słyszę Sen o Warszawie ciary, łezka się kręci, właśnie dla tych emocji, darcia pryska na cały regulator chcę tam być, tego mi nie odbierze . odpowiedz

Who - 19 godzin temu, *.centertel.pl @mi(L)ena: A kto miałby odebrać? odpowiedz

Martyna - 05.08.2023 / 09:52, *.kpn.net Można jeszcze kupić bilet ? odpowiedz

Filip - 04.08.2023 / 23:59, *.centertel.pl Jak kupic bilety na Sektor gości w Wiedniu? odpowiedz

Bueno - 2 godziny temu, *.net.pl @Filip: podbijam odpowiedz

Filip - 04.08.2023 / 23:53, *.centertel.pl Gdzie kupię bilety na wyjazd do Wiednia? odpowiedz

JJ - 04.08.2023 / 21:25, *.chello.pl Ile miejsc ma sektor gości w Wiedniu i czy będzie można zapisać się na wyjazd w sprzedaży otwartej? odpowiedz

przemek - 04.08.2023 / 16:54, *.itvmedia.pl będzie jakiś wyjazd do Wiednia organizowany? odpowiedz

Filip - 04.08.2023 / 13:11, *.play-internet.pl Żalosne żeby płakać że bilet za 55 zł no trzeba być dzbanem żeby w tych czasach nie ogarnąć 55 zl odpowiedz

Seba - 04.08.2023 / 14:14, *.play-internet.pl @Filip : Wyjąłeś mi to z ust .... odpowiedz

Nb - 04.08.2023 / 12:50, *.17.225 Czy będzie transmisja w TV? odpowiedz

Mk - 04.08.2023 / 14:56, *.centertel.pl @Nb: jeśli tak, to nie opłaca się iść na stadion odpowiedz

Florek - 04.08.2023 / 09:45, *.orange.pl Drogo ? Ostatnio byłem w kinie, za bilet i przekąski zapłaciłem podobnie jak za bilet na Żyletę na mecz z Austrią Wiedeń.

Cena poszła adekwatnie do góry, bo przeciwnik już innej klasy.

Widzimy się na meczu 10 sierpnia ! A wcześniej na meczu z Ruchem ! odpowiedz

donek - 04.08.2023 / 11:36, *.aster.pl @Florek: jaki przeciwnik? Trzecia runda eliminacji? To za mecze grupowe bedziemy placic po 100? odpowiedz

Arek - 04.08.2023 / 23:08, *.tpnet.pl @donek: po 200. odpowiedz

Nas - 05.08.2023 / 19:40, *.t-mobile.pl @Florek: mam wyjście dla was z tej sytuacji, mianowicie musicie iść do żabki tam za 15 zł z appką macie 4-pak czyli tyle ile jedno półpiwo na stadionie. Wracacie do domu i oglądacie mecz w TV. Macie taniej jak kino i przekąski. Nie płaczcie jeżeli jesteście nieudacznikami i nie potraficie ogarnąć chajsu, nie płaćcie za bilet na mecz. Później nie płaczcie, że polskich klubów nie stać na transfery i słabo wypadają w europejskich pucharach. Stop płaczkom i marudom odpowiedz

Marcin - 04.08.2023 / 05:59, *.play-internet.pl To na Zylete 45 czy 55 zł? Jak 55 to drogo niestety. odpowiedz

e(L)o - 04.08.2023 / 10:40, *.11.93 @Marcin : to nie idź odpowiedz

M3 - 04.08.2023 / 11:11, *.zus.pl @Marcin : 55 zł to nie jest wygórowana cena przy takich wzrostach cena towarów i usług w Polsce. odpowiedz

olew - 04.08.2023 / 02:26, *.vectranet.pl Czemu te bilety takie tanie ?! Tańsze od butelki dobrej wódki. LEGIO ! zacznij zarabiać !!! odpowiedz

Legiak83 - 04.08.2023 / 11:52, *.supermedia.pl @olew:

Ależ Ty jesteś kolego egoistyczny typ. Fajne są ceny biletów - ok. Ciebie stać - ok. Ale po co takie tanie teksty (nie pierwszy już raz) że dla Ciebie jest za tanio. Nie każdy ma fajną sytuację materialną, a chciałby chodzić na Legię. Wcale się nie dziwię że mimo wielkiego stażu na Legii, nie potrafisz sobie ogarnąć biletu na wyjazd.

CAŁA LEGIA ZAWSZE RAZEM! odpowiedz

Wszyscy - 04.08.2023 / 22:01, *.autocom.pl @Legiak83: nie odpisywać temu trollowi odpowiedz

olew - 05.08.2023 / 10:46, *.vectranet.pl @Legiak83: Egoizm to przesadne sobą zainteresowanie, swoim interesem i samouwielbienie. Egoista chciałby tanich biletów, ja nie chcę tanich, nie szukam swoich korzyści, chcę żeby mój KLUB był bogatszy, to ułatwia rozwój. Chcę LEGII WIELKIEJ !!! To że mnie stać na bilety nie ma żadnego znaczenia. Tych kretynów, którzy kontestują ceny w drugą stronę , też stać ! Łatwość nabycia biletów na Legię jest jednaka dla "skąpych" i "rozrzutnych". Bóg jeden wie , kto ma rację , ale czuję że jest po stronie "rozrzutnych".

odpowiedz

023Ców109 - 04.08.2023 / 00:31, *.play-internet.pl Bilecik jest odpowiedz

Hans - 04.08.2023 / 00:02, *.proip.pl No i cyk bilecik kupiony. Ceny przy posiadaniu karnetu bardzo przystępne :-) odpowiedz

Maciek - 03.08.2023 / 23:56, *.centertel.pl Czy wejście na stadion będzie wyglądało tak jak dzisiaj? Wstyd ogromny. odpowiedz

korek - 04.08.2023 / 08:01, *.91.50 @Maciek: nie zesraj sie odpowiedz

Seba - 04.08.2023 / 09:18, *.play-internet.pl @Maciek: Pewnie żeś przyszedl 5 minut przed gwizdkiem i chciałęs wejść jak do autobusu.... odpowiedz

Piotrek Ochota - 05.08.2023 / 04:05, *.t-mobile.pl @Maciek: O wuj ci chodzi napinaczu? Retoryczne. Wejście szybko i sprawnie. A jeśli nie byłeś w stanie wydobyć dokumentu albo tylko grzejesz przez neta i nogi tam nie postawiłeś... Nie żal mi ciebie. odpowiedz

