Młodzież: mecze środowe

Czwartek, 3 sierpnia 2023 r. 17:24 Raffi, źródło: Legionisci.com

Legia U14 i U16 rozegrały na wyjeździe sparingi z Zagłębiem Lubin (2008 i 2010). Mecz starszych drużyn, toczony w szybkim tempie, zakończył się remisem 3-3 po szarży legionistów w ostatnich minutach. Z kolei pojedynek zespołów U14 stał pod znakiem przewagi Legii od pierwszych minut. Po przerwie legioniści dołożyli jeszcze skuteczności i wygrali ostatecznie 11-1.



Sparing U16 (rocznik 2008 i mł.): Zagłębie Lubin 3-3 (2-1) Legia U16

Gole:

1-0 5 min. Jakub Ligocki

2-0 30 min. Artur Kinasz

2-1 42 min. Juliusz Rafalski (as. Maks Dołowy)

3-1 48 min. Oskar Zębacki

3-2 79 min. Juliusz Rafalski (as. Marcel Kiełbasiński)

3-3 81 min. Jan Musiałek (as. Marcel Kiełbasiński)



Legia: Marcel Grzejda (46' Jan Bienduga) - Jakub Oremczuk (46' Kacper Borowiec), Bartosz Korżyński [09], Maksymilian Dołowy (75' Antoni Sobolewski), Filip Micyk (46') - Piotr Bartnicki [09](70' Marcel Kiełbasiński), Bartosz Czarkowski, Kacper Morawiec (70' Jakub Sito) - Juliusz Rafalski, Ksawery Jeżewski, Jan Gawarecki (46' Jan Musiałek)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Gole:

0-1 2 min. Bartosz Przybyłko (as.Tymoteusz Leśniak)

0-2 9 min. Bartosz Przybyłko

0-3 5 min. Igor Brzeziński (as. Antoni Błoński)

1-3 20 min.

1-4 48 min. Mychajło Posternak (as.Jan Szybicki)

1-5 57 min. Mateusz Pawłowski (as. Mychajło Posternak)

1-6 71 min. Aleksander Badowski (as. Mychajło Posternak)

1-7 73 min. Antoni Błoński (as. Aleksander Badowski)

1-8 85 min. Tymoteusz Leśniak (as. Bartosz Przybyłko)

1-9 86 min. Bartosz Przybyłko (as. Kacper Jaczewski)

1-10 88 min. Igor Brzeziński (as. Bartosz Przybyłko)

1-11 90 min. Bartosz Przybyłko (as. Igor Brzeziński)



Trener: Jakub Zapaśnik, II trener - Roland Kowalczyk



Dla graczy z rocznika 2010 był to pierwszy mecz w nowym sezonie. Pod koniec lipca 9 zawodników (oraz trener Jakub Zapaśnik) brało udział w zgrupowaniu Letniej Akademii Młodych Orłów PZPN. Byli w tym gronie: Oskar Putrzyński, Marcel Laszczyk, Igor Brzeziński, Dawid Rodak, Franciszek Stępniewski, Aleksander Badowski oraz nowe nabytki Legii: Bartosz Przybyłko, Tymoteusz Leśniak i Błażej Ślazyk. Poza Putrzyńskim (uraz kolana), pozostali zagrali również w meczu z Zagłębiem Luibin. Od powierwszych minut podopieczni Jakuba Zapaśnika zupełnie zdominowali wydarzenia na boisku, jednak początkowo brakowało im skuteczności. Mimo wszystko Legia i tak prowadziła 3-1. Po przerwie okazało się, że ławka rezerwowych stołecznego zespołu nie odbiega zasadniczo poziome m do skłądu wyjsciowego. W efekcie legioniści zdobyli 8 kolejnych goli i wygrali 11:1.