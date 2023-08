Ribeiro: Popełniliśmy trochę błędów

Piątek, 4 sierpnia 2023 r. 01:15 źródło: legia.com

- Jesteśmy szczęśliwi z powodu awansu. Myślę, że zagraliśmy dobrą pierwszą połowę, a w drugiej popełniliśmy trochę błędów. Najważniejsze, że wygraliśmy. Zagraliśmy solidnie, w taki sposób, w jaki chcemy. Chcemy też wygrywać, bo gramy w Legii i to jej przeznaczenie - powiedział po meczu z Ordabasami Szymkent Yuri Ribeiro.



- Wiedzieliśmy, że w kolejnej rundzie naszym rywalem może być Austria Wiedeń. Teraz skupiamy się jednak na niedzielnym meczu ligowym. Po tym spotkaniu będziemy myśleć o rywalizacji z Austrią.



- Każdy zawodnik lubi strzelać gole. Szczególnie w moim przypadku, gdy jestem obrońcą i nie zdarza się to często. Jestem szczęśliwy. To był mój trzeci mecz w tym sezonie, chcę grać z każdym kolejnym spotkaniem coraz lepiej. Strzeliłem drugiego gola dla Legii i liczę na więcej.