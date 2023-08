Pekhart: Każdy mecz u siebie to dla mnie święto

Piątek, 4 sierpnia 2023 r. 01:43 źródło: Legia Warszawa

- Musimy zrobić analizę tego spotkania. Znowu straciliśmy dwie bramki. Trzeba poprawić swoje zachowanie przy stałych fragmentach gry rywali - powiedzial po rewanżowym spotkaniu z Ordabasami Szymkent Tomas Pekhart.









- Od początku gdy przyszedłem do Legii byłem skuteczny. Mam nadzieję, że będzie tak cały czas. Świetnie czuję się w drużynie, na boisku, na Łazienkowskiej. Każdy mecz u siebie to dla mnie święto.



- Mecz z Austrią będzie zupełnie inny. Rywal na papierze wydaje się trudniejszy. Gra w Europie jest zupełnie inna, ale dla nas najważniejszy jest awans. Na razie jednak myślimy o niedzielnym meczu w Ekstraklasie.



- W ostatnim tygodniu byliśmy całą drużyną w Muzeum Powstania Warszawskiego. Rocznica Powstania Warszawskiego to emocjonalny moment dla każdego Polaka. To jest trudna historia, ale warto ją znać.