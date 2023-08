U-17: Polska 7-2 Walia. Trzy bramki legionistów

Reprezentacja Polski do lat 17 wygrała 7-2 z Walią w ramach Turnieju o Puchar Syrenki. W barwach biało-czerwonych zagrało trzech legionistów - Jakub Adkonis, Stanisław Gieroba oraz Mateusz Szczepaniak. Pierwszy z nich zdobył jedną bramkę, a Szczepaniak dwukrotnie pokonywał bramkarza rywali. We wtorek biało-czerwoni podejmą Gruzję. U-17: Polska 7-2 Walia 1-0 12' Patryk Mazur 1-1 27' Elliot Myles (k) 2-1 30' Brayden Clarke (s) 3-1 35' Mateusz Szczepaniak 3-2 45' Cruz Allen 4-2 45' Mateusz Szczepaniak 5-2 54' Kamil Jakóbczyk 6-2 63' Jakub Adkonis 7-2 88' Hubert Jasiak Polska: 1. Mateusz Pruchniewski - 5. Kacper Potulski, 16. Bartosz Kriegler, 3. Dawid Szwiec - 7. Mateusz Szczepaniak (66' 18. Filip Baniowski), 14. Patryk Mazur (77' 6. Hubert Jasiak), 10. Jakub Adkonis (77' 15. Matias Pruszko), 8. Cyprian Popielec (61' 4. Mateusz Dziewiatowski), 23. Dawid Mazurek (66' 20. Oskar Pietuszewski) - 21. Kamil Jakóbczyk (77' 17. Michael Izunwanne), 19. Stanisław Gieroba (61' 9. Igor Stankiewicz). żółte kartki: Gieroba, Baniowski

