U-17: Polska 4-2 Gruzja. Dwie bramki i asysta Gieroby

W drugim spotkaniu Turnieju o Puchar Syrenki reprezentacja Polski do lat 17 wygrała z Gruzją 4-2. Dwie bramki zdobył zawodnik Legii, Stanisław Gieroba. Michał Bobier pojawił się na boisku w 87. minucie, Mateusz Szczepaniak w 80. minucie, a Stanisław Gieroba w 46. minucie. Na zakończenie turnieju Polacy zmierzą się z Rumunią (24 sierpnia, godz. 11:00). U-17: Polska 4-2 (1-1) Gruzja Kamil Jakóbczyk 36, Stanisław Gieroba 67, 79, Patryk Mazur 84 - Luka Culaia 26, Andria Choroiszwili 82 Polska: 1. Mateusz Pruchniewski (87, 22. Michał Bobier) - 2. Jakub Jaroszuk (87, 16. Bartosz Kriegler), 5. Kacper Potulski, 4. Mateusz Dziewiatowski - 18. Filip Baniowski (80, 7. Mateusz Szczepaniak), 11. Dominik Sarapata, 15. Matias Pruszko (46, 14. Patryk Mazur), 6. Hubert Jasiak (80, 8. Cyprian Popielec), 21. Kamil Jakóbczyk (71, 20. Oskar Pietuszewski) - 17. Michael Izunwanne (46, 19. Stanisław Gieroba), 9. Igor Stankiewicz Gruzja: 1. Saba Asanidze - 2. Giorgi Gwasalia, 3. Gigi Glunczadze, 5. Aleksandre Amisulaszwili, 4. Saba Charebaszwili - 7. Nika Elisaszwili (81, 14. Aleksandre Kutateladze), 16. Sandro Ratiani (81, 17. Giorgi Czubinidze), 8. Luka Culaia, 20. Wato Salia, 18. Dawit Gogilaszwili (58, 13. Nika Czikowani) - 19. Halid Doltmurziewi (68, 11. Andria Choroiszwili) żółte kartki: Stankiewicz, Pietuszewski, Gieroba - Doltmurziewi, Charebaszwili, Glunczadze, Amisulaszwili, Salia, Culaia czerwona kartka: Gigi Glunczadze (66. minuta, Gruzja, za drugą żółtą)

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Pingwinek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Chyba 2 bramki Nieroba hahaha odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.