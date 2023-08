U-17: Rumunia 2-3 Polska. Gol Szczepaniaka

W trzecim meczu Turnieju o Puchar Syrenki reprezentacja Polski U-17 wygrała z Rumunią 3-2. Do przerwy było 1-1. Tym samym Polacy zanotowali komplet zwycięstw i wygrali cały turniej. W 47. minucie bramkę zdobył zawodnik Legii Warszawa, Mateusz Szczepaniak. Poza nim w wyjściowym składzie znalazł się Jakub Adkonis, który opuścił plac gry w 59. minucie. U-17: Rumunia 2-3 (1-1) Polska 1-0 - 31' Dragos Gaina 1-1 - 42' Cyprian Popielec 1-2 - 47' Mateusz Szczepaniak 2-2 - 52' Mihai Toma 2-3 - 69' Dawid Mazurek Polska: 12. Mateusz Jeleń - 5. Kacper Potulski, 16. Bartosz Kriegler, 3. Dawid Szwiec - 7. Mateusz Szczepaniak (79' 17. Michael Izunwanne), 10. Jakub Adkonis (59' 14. Patryk Mazur), 4. Mateusz Dziewiatowski, 8. Cyprian Popielec (79' 6.Hubert Jasiak), 23. Dawid Mazurek (90' 2. Jakub Jaroszuk) - 20. Oskar Pietruszewski (59' 21. Kamil Jakóbczyk), 9. Igor Stankiewicz (78 18. Filip Baniowski) Rumunia: 1. Bogdan Ungureanu - 15. Bogdan Bușe, 6. Eduard Cotor, 19. Matei Manolache (57' 18. Diego Burlacu) - 2. Florin Gașpăr, 8. Robert Petculescu, 4. Matyas Laszlo (80' 16. Cosmin Stana), 10. Mihai Toma (81' 17. Mihai Boșneag), 13. Narcis Ilaș - 20. Luca Bărbulescu (57' 5. Ștefan Ioniță), 11. Dragoș Găină (66' 3. Ricardo Pădurariu) żółte kartki: Gaspar - Dziewiatowski

KamiL1916 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Będzie z niego grajek! Oby Legia tego nie spaprała swoją polityką i decyzjami bo zapowiada się w końcu konkretne wzmocnienie z akademii. odpowiedz

