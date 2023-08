Terminy meczów z Austrią Wiedeń (akt.)

Najbliższe mecze Legii: 03.08. (CZ) 21:00 Legia Warszawa - Ordabasy Szymkent (LKE) 06.08. (ND) 20:00 Legia Warszawa - Ruch Chorzów 10.08. (CZ) 19:00 Legia Warszawa - Austria Wiedeń (LKE) 13.08. (ND) 17:30 Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa 17.08. (CZ) 19:00 Austria Wiedeń - Legia Warszawa 20.08. (ND) 20:00 Legia Warszawa - Korona Kielce 27.08. (ND) 20:00 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Ligi Konferencji Europy Terminarz Pucharu Polski Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

Ju(L)ius - 04.08.2023 / 13:12, *.t-mobile.pl Jak przejdziemy Austrię to pewnie mecz z pogonią przełożą.... odpowiedz

pique-nique - 04.08.2023 / 12:30, *.chello.pl @bodek W 2004 i w 2006 mecze były na stadionie Ernst Happel, który jest 3 x większy niż stadion Austrii, więc teraz pula jest dużo mniejsza. odpowiedz

tomi - 04.08.2023 / 12:45, *.chello.pl @pique-nique: może pula będzie taka sama,Lech był w zeszłym roku na tym małym stadionie w 2,5 tys,nie wypowiadajcie o sprawach o których macie zerowe pojecie odpowiedz

Jony - 04.08.2023 / 13:06, *.mrsn.at @tomi: tylko wielki znawco: 1500 była na gospodarzach i sami sobie kupowali bilety na gospodarzy, a nie z puli

Nie wypowiadaj się o sprawach o których masz zerowe pojęcie odpowiedz

tomi - 04.08.2023 / 13:33, *.chello.pl @Jony: Nic sobie sami nie kupili,tylko dogadali się z Austrią,zresztą to bez znaczenia,byli w 2,5 tys? byli,wiec co piszesz,że pula mniejsza jak może pojechać prawie tyle osób co kilkanascie lat temu? Nie masz pojecia,a zabierasz głos. odpowiedz

Jony - 04.08.2023 / 13:39, *.96.107 @tomi: równie dobrze Legia może pojechać w 10.000 ja wiem ze kupowali w kasach, ale myśl sobie co chcesz. odpowiedz

tomi - 20 godzin temu, *.chello.pl @Jony : kupowali w kasach? i bez żadnego ograniczenia i dogadania się? to by tam Lecha pojechało 5 tys,weź zastanów się chwile,a potem pouczaj odpowiedz

FC - 04.08.2023 / 11:47, *.orange.pl @Bodek - nie będzie, za duże zainteresowanie wyjazdem wśród grup i FC odpowiedz

