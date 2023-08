Komentarze (40)

+ dodaj komentarz

dodaj

Tylko Legia - 19 minut temu, *.sfr.net W Żyrardowie była draka kilku od nas dostało beczki od Widzewa .Legia musi panowac odpowiedz

Legionista - 30 minut temu, *.sfr.net Przed meczem po Warszawie latały auta z kibolami Ruchu Wisły Elany Widzewa kroili naszym barwy więc po meczu radzę pilnować barw .Legii tylko zwycięstwo odpowiedz

Czarny Paker - 37 minut temu, *.sfr.net Oglądam meczyk i 30 tysięcy kibiców a kibiców gości dobrze słychać .Kibice Ruchu to jest zdecydowanie czołówka kibicowska w Polsce .Brawo Ruch nie ważne wyniki liczą się Prawdziwi Fanatycy pozdro z lepszej strony Warszawy odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Kramer poszedł na imieniny do Kwinto i odkręca nogi, we wszystkich meblach... odpowiedz

Pomidor - 1 godzinę temu, *.179.176 Baku i Rosołek głębokie rezerwy i to nie Legii okręgówka tylko i wyłącznie odpowiedz

Lk - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Matko !!! Rosołek to największy paraliż jakiego w życiu widziałem. Może ...Rasiak. Poziom okręgówki. Nawet moja teściowa po operacji biodra by trafiła to co ten nieudacznik spier...lił. odpowiedz

Zbycho(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 24 min.a Rosołek 0 celnych podań 3 faule i zpieprzna 100. Kto go tak pcha a tym klubie. odpowiedz

XCWKS1916 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Baku i Rosołek tylko osłabiają zespół odpowiedz

Kipkorir - 1 godzinę temu, *.chello.pl Celhaka, Rosołek, Baku... Trzy osłabienia. odpowiedz

Prośba - 2 godziny temu, *.autocom.pl Może ktoś wrzucić treść transparentów z Żylety? odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl Masakra , znów Tobiasz w bramce... Czyli Muci wylot z klubu... Liczna Albańczyków musi się zgadzac.. Żeby tylko nasz Aryjski Trener nie przekombinował znowu ze składem... odpowiedz

Biała siła - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Trener Bramkarzy: Haaaaa Aryjski ,doobre odpowiedz

Darek Czykier - 2 godziny temu, *.99.1 WyRUCHamy ich w kakao! TYLKO LEGIA !!! odpowiedz

As - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Darek Czykier: Ciebie wyruchają szmaciarzu odpowiedz

Darek Czykier - 55 minut temu, *.99.1 @As: Wont mendo chorzowska! odpowiedz

FOREVER LEGIA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Krzyyyyyysztoooooof Warzyyyyyychaaaaa to kawał qrvy oprychaaaaaa-,Krzysztoooof Warzyyyyyyyyvhaaaaa...... odpowiedz

Biała siła - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @FOREVER LEGIA : mało kto już to wszystko pamięta, odpowiedz

FOREVER LEGIA - 52 minuty temu, *.play-internet.pl @Biała siła : Wiem......A szkoda,bo wtedy "Legia dobrze chowała" i na trybunach nie było żadnych wynalazków. odpowiedz

Biała siła - 14 minut temu, *.vectranet.pl @FOREVER LEGIA : Ruch Ruch Ruch Chorzowskie,psy i tak dalej odpowiedz

gazza - 2 godziny temu, *.inetia.pl Slisz na ławie - wreszcie mądra decyzja odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Skoro dziś nie gra Sokołowski w podstawie to pytanie, czy w tej rundzie w ogóle kiedykolwiek wyjdzie. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl Znowu Jurgen Cielak i Jurgen Babol w składzie? Jeszcze sefensyywny napastnik Maciuś czyli gramy na zero z przodu, a z tyłu zawsze coś wpadnie odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl Skład ciekawy... To dobre słowo... ciekawy... Cielak i Baku w pierwszej 11... słabo to widzę... obym się mylił... odpowiedz

XCWKS1916 - 2 godziny temu, *.chello.pl Baku gra od początku :( odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 @XCWKS1916: być moze na tle tak cienkiego zespołu te cieniasy - celhaka i baku - aa i łatwiej będzie ich wypchnąć bo okno sie kończy... tak to rozumie odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @XCWKS1916: A niech gra, może wreszcie raz zagra na jakimś poziomie odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl To,że Elitim będzie rozgrywającym,to rozumiem.

Natomiast wpuszczenie "Cielaka" ma chyba na celu udowodnienie mu,że nie pasuje do tej drużyny nawet na tle beniaminka...



Ale niech zaskoczy, i zagra najlepiej jak umie... ;)

Zobaczymy. odpowiedz

wkz - 2 godziny temu, *.107.150 Pewnie Baku za Wszolka. Więc jego podobno ulubiona pozycja. Ma szansę i niech udowodni przydatność. odpowiedz

Beck - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl W drugiej połowie trzeba będzie gonić,już pierwszą jedenastką.Obym się mylił. odpowiedz

axlrose - 2 godziny temu, *.orange.pl O ja pierniczę. Takiego przetasowania się nie spodziewałem. I powtórzę pytanie Kolegi niżej: gdzie jest Kramer?

Ktoś coś wie? odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @axlrose: Mnie nie dziwi brak Kramera.

Na razie, to taki ociężały klocek o posturze zapaśnika, a tu trzeba ganiać. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Pankov ... Augustyniak ... Ribeiro

Wszołek .... Kapustka ... Elitim ... Baku

...................... Strzałek ............................

Gual ... Pekhart

LEGIA Mistrz !!! odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Już jakieś kombinacje ze składem. Remis biorę z pocałowaniem ręki. odpowiedz

Sdfdaa - 3 godziny temu, *.jmdi.pl A co z kramerem? Kontuzja czy nagle brak formy, odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 Muci na swojej naturalnej pozycji.... za to nadtrener wstawil innego ananasa celhake ... odpowiedz

Aaaaa - 3 godziny temu, *.jmdi.pl @majusL@legionista.com: żart. Gramy w 10: odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 @Aaaaa: nawet w 9. Czytaj baku ... rozumie że trener uważa że z takimi frajerami wygramy takim składem... odpowiedz

SaLceson - 3 godziny temu, *.98.131 Legia rucha rucha! odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 3 godziny temu, *.19.184 @SaLceson:Strasznie gejowska przyśpiewka. odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 @SaLceson: tak !!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.