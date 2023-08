Gual: Moim zadaniem jest strzelanie bramek

Niedziela, 6 sierpnia 2023 r. 23:24 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Jestem zadowolony z mojej dzisiejszej gry i zdobytego pierwszego gola w barwach Legii. Teraz muszę kontynuować dobrą passę - powiedział po meczu z Ruchem Chorzów napastnik Legii, Marc Gual.









- Ten sezon jest dla mnie nieco inny od poprzedniego. Muszę lepiej poznać, jak grają moi nowi koledzy, jak się czują ze mną na boisku. To nie jest łatwe, potrzebuję trochę czasu. Na razie wszystko idzie dobrze i mam nadzieję, że po dwóch, trzech meczach wszystko będzie grało już na 100%.



- Jestem w Legii po to, by pomagać jej w formacji ofensywnej. Gram w ataku, więc moim zadaniem jest strzelanie bramek. Jak na razie strzelamy ich sporo, w Ekstraklasie wygraliśmy dwukrotnie po 3-0 i mam nadzieję, że będziemy tak grali dalej.



- Mecz z Austrią Wiedeń będzie trudny. Musimy być jednak na to gotowi. Będą innym przeciwnikiem niż Ordabasy Szymkent, ale będziemy na nich przygotowani. Pierwsze spotkanie gramy u siebie wraz ze wsparciem naszych trybun. Musimy kontynuować naszą dobrą grę.



- Nieważne czy gramy pierwszy mecz u siebie, czy na wyjeździe. Teraz już nie liczą się bramki strzelone na wyjazdach. Musimy skupić się na zwycięstwie w obu spotkaniach.