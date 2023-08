Josip Sobin nowym zawodnikiem Legii

W 2016 roku podpisał kontrakt z Anwilem Włocławek, gdzie grał przez trzy lata, zdobywają dwa tytuły mistrza Polski, zagrał w finale Pucharu Polski, a także zdobył Superpuchar. W sezonie 2019/20 występował we włoskiej Serie A w Vanoli Cremona. Ostatnie trzy lata ponownie spędził w Polsce. Najpierw w Stali Ostrów kolejny raz został mistrzem kraju i srebrnym medalistą FIBA Europe Cup. Następnie grał w Dąbrowie Górniczej, a w ostatnim sezonie zwyciężył wraz z Anwilem w rozgrywkach FIBA Europe Cup. W sezonie 2023/24 Josip Sobin reprezentować będzie barwy Legii Warszawa, z którą walczyć będzie o medal mistrzostw Polski, jak również w fazie grupowej europejskich pucharów. Imię i nazwisko: Josip Sobin Data i miejsce urodzenia: 31.08.1989 (33 lata) , Split (Chorwacja) Pozycja: środkowy Wzrost: 206 cm Dotychczasowe kluby: 2022/23 Anwil Włocławek (PLK) - 30 meczów, śr. 19.1 min., 9.3 pkt., 4.3 zb. 2021/22 MKS Dąbrowa Górnicza (PLK) - 29 meczów, śr. 24.0 min., 10.1 pkt., 5.9 zb. 2020/21 Stal Ostrów Wlkp. (PLK) - 30 meczów, śr. 24.4 min., 9.6 pkt., 6.6 zb. 2019/20 Vanoli Cremona (ITA-1) - 20 meczów, śr. 12.8 min., 4.9 pkt., 3.6 zb. 2018/19 Anwil Włocławek (PLK) - 29 meczów, śr. 20.8 min., 9.3 pkt., 5.3 zb. 2017/18 Anwil Włocławek (PLK) - 31 meczów, śr. 22.8 min., 10.2 pkt., 6.6 zb. 2016/17 Anwil Włocławek (PLK) - 32 meczów, śr. 26.2 min., 11.0 pkt., 6.6 zb. 2015/16 Fuenlabrada (SPA-1) - 34 mecze, śr. 15.9 min., 6.6 pkt., 3.1 zb. 2014/15 KK Zadar (CRO-1) - 14 meczów, 27.4 min., 12.4 pkt., 7.1 zb. | ABA League: 24 mecze, śr. 28.5 pkt., 13.0 pkt., 8.7 zb. 2013/14 KK Zadar (CRO-1) - 14 meczów, śr. 25.2 min., 9.6 pkt., 6.4 zb. | ABA League: 26 meczów, śr. 22.2 min., 8.9 pkt., 5.7 zb. 2012/13 KK Split (CRO-1) - 14 meczów, śr. 32.9 min., 14.1 pkt., 8.9 zb. | ABA League: 26 meczów, 20.2 min., 9.3 pkt., 5.0 zb. 2011/12 KK Split (CRO-1) - 20 meczów, śr. 31.9 min., 14.0 pkt., 7.1 zb. 2010/11 KK Split (CRO-1) - 17 meczów, śr. 28.2 min., 16.4 pkt., 5.3 zb. 2009/10 KK Split (CRO-1) - 18 meczów, śr. 24.7 min., 11.5 pkt., 5.7 zb.

Nowym zawodnikiem Legii Warszawa został doskonale znany polskim kibicom - chorwacki środkowy, Josip Sobin . Dla niespełna 34-letniego Chorwata, będzie to już siódmy sezon na polskich parkietach. Urodzony w Splicie Sobin jest wychowankiem tamtejszego Koszykarskiego Klubu, w barwach którego występował zarówno w najwyższej klasie rozgrywkowej w Chorwacji, jak i Lidze Adriatyckiej. Później grał również w chorwackim KK Zadar oraz w Hiszpanii - w Fuenlabradzie. W latach 2008 i 2015 zdobywał srebrne medale mistrzostw Chorwacji.

ws - 1 godzinę temu, *.aster.pl Witamy na pokładzie. Na plk wystarczy . Na bcl zabraknie centymetrów. Mimo wszystko oceniam tranfer pozytywnie odpowiedz

