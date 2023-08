Kibice Ruchu wypełnią sektor gości na Legii

W niedzielę o godzinie 20:00 Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Ruchem Chorzów. Kibice "Niebieskich" wykupili wszystkie przyznane im bilety na sektor gości przy Łazienkowskiej - 1730 sztuk. Do stolicy przyjadą pociągiem specjalnym. Wszyscy mają być ubrani na niebiesko. Po raz ostatni fani Ruchu gościli w Warszawie w lutym 2017 roku. Wówczas w sektorze gości zasiadło 1050 osób. Przygotowali oprawę, na którą składały się transparenty "Królestwo niebieskie" (na górze) oraz "Piekielne imperium" (na środku), pomiędzy którymi rozciągnięta została malowana sektorówka. Spod niej odpalone zostały race, strobo i ognie wrocławskie.

taco - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Tylko pamiętajcie chłopy, że przyjeżdżacie do swojej stolicy! Pogolić wszyscy gęby, założyć czyste gacie, a jak któryś ma jeszcze jakieś zęby - umyć! odpowiedz

LG - 55 minut temu, *.autocom.pl @taco: wg nich ich stolicą jest Berlin, więc na pewno nie zrobią tego o czym piszesz. odpowiedz

Przemek - 39 minut temu, *.vectranet.pl @LG: to fakt, gramy z Niemcami odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jedna z najlepszych kibicowskich ekip, ale wielką knaga im w zad za wygwizdanie hymnu Polski w finale Pucharu Polski w Kielcach. Ps jadą po 3 punkty, bo już na niech maleją kursy, a nasze gwiazdy przecież zmęczone meczem z Kazachami i tak jak każdy klub grający mecz w Extraklapie kilka dni po meczu pucharowym musi się potknąć odpowiedz

