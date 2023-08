Zapowiedź meczu

Drugi mecz, drugi beniaminek

Niedziela, 6 sierpnia 2023 r. 07:22 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia Warszawa rozegra drugi ligowy mecz w tym sezonie. Po raz drugi zmierzy się z beniaminkiem - tym razem na jej drodze stanie Ruch Chorzów, który po powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej notuje bilans jednej wygranej i jednej przegranej.



KURSY NA LEGIA - RUCH

FORTUNA: 1 1.45 X 4.8 2 7.5