W czwartek na Żylecie zaprezentowana została oprawa z motywem powstańczym, a przed meczem z głośników puszczona została piosenka "Warszawskie dzieci", której refren szybko podłapali kibice na trybunach. Jutro ponownie usłyszymy ten utwór, a dodatkowo na telebimach wyświetlone będą słowa. Dlatego też KONIECZNIE obejrzyjcie poniższy film i informujcie koleżanki i kolegów, by jutrzejsze wykonanie z trybun było co najmniej 2 razy głośniejsze!

Podczas niedzielnego meczu z Ruchem Legia będzie miała zaszczyt gościć na trybunach wyjątkowe osoby. Na trybunach zasiądą: Bogdan Bartnikowski, Anna Czerska, Janusz Maksymowicz, Jerzy Mindziukiewicz, Zbigniew Daab, Jan Witkowski, Janusz Komorowski, Czesława Sielska, Zofia Czekalska, Jerzy Łakomski, Leszek Żukowski i Jerzy Paczkowski. Są to Powstańcy wskazani przez Związek Powstańców Warszawy, Fundację Nie zapomnij o Nas i dom Powstańca na Nowolipiu.

