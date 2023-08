4. kolejka Ekstraklasy. Porażka Rakowa

Trwa 4. kolejka Ekstraklasy. Na początek Cracovia wygrała z Zagłębiem. Z kolei Raków uległ w Gliwicach Piastowi, po samobójczej bramce w doliczonym czasie gry. W sobotę Śląsk pojedzie do Mielca, a Górnik do Kielc. Najciekawiej jednak zapowiadają się derby Łodzi na stadionie Widzewa. W niedzielę odbędą się spotkania dwóch pucharowiczów - Legia zagra w Krakowie z Puszczą, natomiast Pogoń gościć będzie Radomiaka. Kolejkę zakończy mecz pomiędzy Wartą i Ruchem.

Rafał - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Cracovia-Zagłębie Lubin 2:1 odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl W niedzielę też będzie sensacja. 1:0 odpowiedz

Rosołek - 2 godziny temu, *.orange.pl @Hiszpan: Zjem niedzielny obiad - pomidorówkę, schabowego i strzelę trzy bramki. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Rosołek: Trzymam kciuki. Nawet nie wiesz jak chciałbym się pomylić. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Brawo Vuko brawo!!! Pozdrawiam i życzę zdrówka. Szacun... trzymajcie się zdrowo. odpowiedz

