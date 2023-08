Trwa 4. kolejka Ekstraklasy

Komentarze (14)

(L) - 12.08.2023 / 22:23, *.cyfrowypolsat.pl J...ć łódzki widzew !! ! odpowiedz

Gość Niedzielny - 12.08.2023 / 07:35, *.tpnet.pl Bardzo proszę nie używajmy słowa ,,pucharowicz !!!Tak można pisać dopiero kiedy jakaś drużyna jest już w grupie a my na razie jesteśmy w czarnej d….e.i od 5 -6 dobrych lat tam się urządzamy .I niech nie przekładają meczy tylko jak najwiecej grają i się zgrywają ze sobą bo potem widzimy co się dzieje.Jutrzejszy mecz pokaże czy mamy szanse w czwrtek . odpowiedz

Zito - 12.08.2023 / 13:13, *.175.21 @Gość Niedzielny :

a jak kiedyś grano starym systemem - to też nie byli pucharowicze

te rundy są normalne dwa starcie 9dom i wyjazd) (jak było kiedyś) odpowiedz

Tak było - 18 godzin temu, *.aster.pl @Zito: też nie byli pucharowicze bo były eliminacje pucharu uefa, a później pierwsza runda w której grali juz przedstawiciele najmocniejszych lig odpowiedz

Mack - 13 godzin temu, *.229.114 @Tak było: IV runda obecna to jak 1 w pucharze UEFA.



1 rundę zasadniczą poprzedzały 2 rundy kwalifikacyjne odpowiedz

Marianek - 12.08.2023 / 07:16, *.tpnet.pl O sraków próbuje pocałunku śmierci odpowiedz

Wolfik - 12.08.2023 / 14:31, *.mm.pl @Marianek: Raków przegrał po karnym z kapelucha i mega farcie rywali w ostatniej minucie. Niemniej fakt, przegrać z takimi niedojdami jak gliwiccy to rzeczywiście jest sztuka. odpowiedz

C u L t f o r e v e r - 12.08.2023 / 02:14, *.02.net A Puszcza zagra jak Austria Wiedeñ ...wiéc Legio!Mooocniiieeej! odpowiedz

Rafał - 11.08.2023 / 23:13, *.vectranet.pl Cracovia-Zagłębie Lubin 2:1 odpowiedz

Hiszpan - 11.08.2023 / 22:55, *.play-internet.pl W niedzielę też będzie sensacja. 1:0 odpowiedz

Rosołek - 11.08.2023 / 23:20, *.orange.pl @Hiszpan: Zjem niedzielny obiad - pomidorówkę, schabowego i strzelę trzy bramki. odpowiedz

Hiszpan - 12.08.2023 / 00:09, *.play-internet.pl @Rosołek: Trzymam kciuki. Nawet nie wiesz jak chciałbym się pomylić. odpowiedz

NaSpokojnie - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Rosołek:

Weź dokładkę pomidorowki, to może strzelisz cztery:)...

Bardzo ciekaw jestem dzisiaj wyniku j gry. odpowiedz

Michał - 11.08.2023 / 22:33, *.plus.pl Brawo Vuko brawo!!! Pozdrawiam i życzę zdrówka. Szacun... trzymajcie się zdrowo. odpowiedz

