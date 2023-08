Zwycięstwo Austrii Wiedeń w lidze

W meczu 2. kolejki austriackiej Bundesligi Austria Wiedeń wygrała 2-0 na wyjeździe z Austrią Lustenau. Dwie bramki dla rywali Legii w el. LKE zdobył Andreas Gruber. Ekipa z Lustenau zmarnowała rzut karny w pierwszej połowie przy stanie 1-0 dla zespołu ze stolicy. Z kolei wiedeńczycy mogli wygrać wyżej, ale Aleksandar Jukić nie wykorzystał jedenastki pod koniec spotkania. Bundesliga: Austria Lustenau 0-2 Austria Wiedeń 28' 0-1 Andreas Gruber 72' 0-2 Andreas Gruber Austria: Früchtl - Handl, Plavotic, Galvao - Ranftl, Braunöder, Fischer (61' Holland), Polster (65' Potzmann) - Gruber (88' Guenouche), Huskovic (61' Kani), Fitz (61' Jukic) Wiedeńczycy są rywalem Legii Warszawa w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Pierwszy mecz odbędzie się w czwartek, 10 sierpnia o godz. 19:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Już możecie kupować bilety na to spotkanie na bilety.legia.com .

TomTom1916 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Mamy przechlapane bo u nich strzela płk. Gruber z Allo Allo swoim małym.czolgiem :) odpowiedz

Lolo - 19 minut temu, *.aster.pl @TomTom1916:

Porucznik Gruber, a nie płk.

A reszta się zgadza :) odpowiedz

