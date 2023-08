Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 6 sierpnia 2023 r. 08:48 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi w ostatnim sparingu przedsezonowym pokonali 4-1 Zagłębie Sosnowiec. Juniorzy młodsi wygrali w tym samym stosunku z Wartą Poznań '07. Legia U16 zremisowała 0-0 z Górnikiem Zabrze. Legia U15 podzielona na dwa składy rozegrała mecze z Wartą Poznań U15 (9-1) i Chicago Talents U16 (0-3). Legia U14 po zaciętej I połowie, w drugiej podkręciła tempo i wygrała 6-3 z Chicago Talents U15.



Zespół U13 z dobrej strony pokazał się w meczu z Górnikiem Zabrze. Legia U10 i U11 rozegrały sparingi w Szczecinie, z Pogonią i FASE.



Sparing: Legia U19 (2005/6 i mł.) 4-1 (1-1) Zagłębie Sosnowiec U19

Gole:

1-0 44 min. Jakub Żewłakow (as. Jakub Grzejszczak)

1-1 45 min. (po stałym fragmencie gry)

2-1 53 min. Tomasz Rojkowski (as. Jakub Żewłakow)

3-1 62 min. Hubert Dorczyk (as. Jakub Żewłakow)

4-1 82 min. Przemysław Mizera (as. Fryderyk Misztal)



Strzały (celne)[65-90']: Legia 9 (6) - Zagłębie 3 (1)



Legia: Wojciech Banasik (70' Michał Bobier [07]) – Oliwier Olewiński (70' Jakub Jendryka), Bartosz Dembek (70' Rafał Boczoń), Hubert Dorczyk, Maciej Bochniak (46' Viktor Karolak) – Maciej Saletra (70' Fryderyk Misztal), Kacper Bogusiewicz (70' Oskar Melich), Jakub Żewłakow (70' Pascal Mozie) – Mateusz Szczepaniak [07](70' Igor Skrobała), Tomasz Rojkowski (70' Przemysław Mizera), Jakub Grzejszczak (70' Mateusz Konopka)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



Legia U17 4-1 (1-0) Warta Poznań U17

Gole:

1-0 Dawid Nos b.a.

2-0 47 min. Igor Busz (as. gr. testowany)

3-0 71 min. Stanisław Gieroba (karny na nim samym)

4-0 78 min. Szymon Chojecki (as. Dawid Foks z wolnego)

4-1 90 min. T. Zieliński



Strzały (celne) - II połowa: Legia 9 (5) - Warta 6 (2)



Legia: Antoni Błocki (46' Konrad Kassyanowicz) - Dawid Foks, Szymon Chojecki, Franciszek Pollok (72' gr. testowany II), Radosław Czerwiec (55' Konrad Kraska) - Jan Leszczyński Ż, gr. testowany II (46' gr. testowany I), Maksymilian Sterniczuk [08](46' Stanisław Gieroba) - Igor Busz, Dawid Nos (72' Maksymilian Sterniczuk [08]), Eryk Mikanovich (46' Dawid Korzeniowski [08])

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U16 (2008 i mł.) 0-0 Górnik Zabrze



Strzały (celne)[30-90']: Legia 11 (6) - Górnik 6 (2)



Legia: Jan Bienduga (46' Marcel Grzejda) - Jakub Oremczuk, Antoni Sobolewski (46' Bartosz Korżyński [09]), Maksymilian Dołowy (46' Piotr Bartnicki [09] Ż), Jan Musiałek - Jakub Sito, Marcel Kiełbasiński (70' Bartosz Czarkowski), Kacper Borowiec - Jan Gawarecki (46' Kacper Morawiec), Daniel Wyrozumski), Filip Micyk (46' Ksawery Jeżewski)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Legia U15 (2009 i mł.) 9-1 (5-0) Warta Poznań U15

Gole:

1-0 18 min. Fabian Mazur (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

2-0 20 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Oskar Krakowiak)

3-0 24 min. Jakub Gliwa

4-0 26 min. Fabian Mazur (as. Hoang Nguyen)

5-0 31 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (rzut karny)

6-0 44 min. Kazimierz Szydło (rzut karny)

7-0 50 min. Mateusz Strzelecki (as. Fabian Mazur)

8-1 56 min. Jakub Gliwa



Legia: Denys Stoliarenko - Aleksander Wyganowski, Bartosz Jukowski, Kazimierz Szydło, Oskar Krakowiak, Szymon Piasta, Jakub Gliwa, Hoang Nguyen - Aleks Żyła, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Fabian Mazur oraz: Jan Pietrzak, Piotr Kaniewski, Norbert Merchel, Mateusz Strzelecki, Jan Rodak, Firdavs Otabekov, Jakub Juszczak, Oskar Maj

Trener: Jakub Renosik, II trener: Damian Serwuszok, Maciej Kokosza



Legia U15 0-3 (0-1) Chicago Talents U16

Gole:

0-1 33 min.

0-2 54 min. (rzut karny)

0-3 69 min.



Strzały (celne): Legia 5 (4) - Chicago 15 (8)



Legia: Jan Pietrzak - Edo von Brandt-Etchemendigaray (41' Olivier Pruszyński [10]), Kazimierz Szydło (60' Oskar Maj), Jakub Juszczak, Jan Rodak (60' Jakub Gliwa) - Aleksander Wyganowski (41' Franciszek Stępniewski [10]), Norbert Merchel (60' Vu Hoang Nguyen), Oskar Maj (47' Fabian Mazur) - Mateusz Strzelecki (41' Firdavs Otabekov), Dawid Mastalski, Piotr Kaniewski (60' Edo von Brandt-Etchemendigaray oraz: Denys Stoliarenko (br)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Damian Serwuszok, Maciej Kokosza



Legia U14 6-3 (2-2) Chicago Talents U15 (2009/10)

Gole:

0-1 21 min.

1-1 25 min. Mateusz Pawłowski as. Igor Brzeziński

1-2 34 min.

2-2 39 min. Tymon Płoszka (z dystansu)

3-2 45 min. Marek Suchodół (as. Tymon Płoszka)

4-2 51 min. Igor Brzeziński (z karnego na Tymonie Płoszce)

5-2 62 min. Tymon Płoszka (as. Mychajło Posternak)

6-2 71 min. Aleksander Badowski (as. Franciszek Stępniewski)

6-3 72 min.



Strzały (celne)[15-80']: Legia 13 (10) - Chicago 12 (8)



Legia: Błażej Ślazek, Franciszek Golański - Kacper Jaczewski, Aleksander Badowski, Marek Suchodół, Igor Lechecki, Igor Brzeziński, Xavier Dąbkowski, Antoni Błoński, Mychajło Posternak, Mateusz Pawłowski, Jan Szybicki, Tymon Płoszka, Olivier Pruszyński, Franciszek Stępniewski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Roland Kowalczyk



Legia U13 - Górnik Zabrze U13